Компания Жеваго продает шины в ОРДО – СМИ

Компания связана с одним из самых богатых людей страны, долларовым миллиардером Константином Жеваго продает шины на неподконтрольную украинской власти территорию Донецкой области.

Об этом 20 марта сообщает "Слідсво.Інфо".

"От прошлого года компания юристов Жеваго, которая имеет уставный капитал в 500 гривен, общий номер и адрес регистрации с "Росавой", продает шины в так называемую "ДНР", - отмечают журналисты.

Отмечается, что вероятно, для торговли с ОРДО используют схему реэкспорта. То есть официально продает товары российской компании, которая поставляет их в так называемую "ДНР".

Журналисты утверждают, что получили документы, подтверждающие торговлю, в частности копию контракта на поставку шин на более 1,5 млн долларов российскому предприятию.

Жеваго прокомментировал журналистам, что не знает о контрактах фирмы "Росава" с российскими компаниями.

"Отношение к ведению бизнеса украинских компаний с "ДНР" и "ЛНР" крайне отрицательное", - сказал он.

Речь идет о компании "Премиори", которую многое связывает с компанией Жеваго "Росава". "Премиори" также производит шины. Фирму зарегистрировали 2015 году в Белой Церкви.

Владелец "Премиори" - британская компания Премиорри ЛТД, основателем которой является Александр Мерзляков. Мерзляков - владелец фирмы, а руководит ею Игорь Грибовский. На сайте "Росава" они указаны как работники юридического департамента.

В то же время Грибовский в телефонном разговоре с журналистами отрицал, что он юрист, а согласно декларации жены, Мерзляков получал зарплату от "Росавы".

Сам Жеваго рассказал, что "с Грибовским и Мерзляковым не знаком", хотя, как утверждают журналисты, Мерзляков 10 лет руководил компанией "Валса", которая входит в группу его компании "Финансы и кредит".

По данным расследователей, с 2015 года "Премиори" ведет торговлю с Россией.

"Оттуда предприятие завозит синтетический каучук, смесь смоляных кислот, провода и канаты для изготовления шин. А российским компаниям продает уже готовую продукцию", - отмечают в издании.

Это подтверждают контракты, копии которых оказались в распоряжении журналистов.

В частности, в прошлом году "Премиори" заключила договоры на поставку шин с российской компанией "Зерновой союз" почти 1,6 млн долларов.

Журналисты сообщили, что отправили Грабовскому и Мерзлякову копию этого контракта, но пока они не отреагировали. Российская компания также не ответила на запрос.

В ОРДО оказались летние и зимние шины "Росавы" после того, как российский "Зерновой союз" сообщил украинской "Премиори", что у них нет денег, чтобы заплатить за товар, поэтому оформил реэкспорт клиенту на эти автомобильные шины в "ДНР". За такой процедурой компания могла не платить пошлину.

В частности, за несколько дней до заключения договора с украинской "Премиори", "Зерновой союз" подписал еще один контракт с макеевской фирмой "Мастер-Торг" на почти 8 млн долларов.

Отмечается, что к концу 2022 российская компания будет поставлять в ОРДО шины.

"Мастер-Торг" фигурирует в расследовании СБУ по финансированию терроризма. Фирма себя позиционирует, крупнейшим дистрибьютором продуктов питания в ОРДЛО и поставляет спиртные напитки из Беларуси на оккупированные территории с 2015 года. Возглавляет предприятие Николай Мусиенко, он не захотел общаться с журналистами.

Напомним: