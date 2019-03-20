За пойманных вандалов и наркоторговцев в Днипре будут платить премии

Жителям Днипра, которые помогут поймать и наказать вандалов и наркоторговцев, будут выплачивать премии из бюджета до 192 тысяч гривен.

Соответствующие изменения в целевой фонд Днепровской горсовета депутаты утвердили во время 43-й сессии 20 марта, информирует портал горсовета Днипра.

"Предоставление денежного вознаграждения гражданам города в расчете на одного человека в размере до 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего года (по состоянию на 01.19 - 1921 гривня - ред.), за информацию относительно правонарушителей, действиями которых причинен вред имуществу территориальной общины города Днипра, с помощью которой правонарушители привлечены к административной (судом или административной комиссией), гражданской или уголовной ответственности", - говорится в тексте решения.

Предполагается, что количество выплат может зависеть, в частности, от поступлений в целевой фонд.

Сейчас мэрия ищет также подрядчика, который специализируется на восстановлении поверхностей, поврежденных вандалами.

Напомним: