"Суспільне": Суд отказал Бойко в споре о видеороликах
Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска кандидата на пост президента Юрия Бойко к Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Как сообщает НОТУ, соответствующее решение суд принял 19 марта.
Ранее "Оппозиционная платформа – За життя" просила "Суспільне" о размещении политической рекламы Бойко.
НСТУ обратила внимание на ряд нарушений законодательства в предоставленной рекламе и просила устранить такие нарушения для возможности размещения в эфире.
Вместо этого на сайте "Оппозиционной платформы – За життя" появилось заявление о "цензуре" НСТУ.
"Сусіпльне" ответило, что в случае устранения всех нарушений законодательства рекламу Бойко пустят в эфир на общих основаниях как политическую – но кандидат в президенты попросил суд признать противоправным неразмещение его ролика в эфире каналов НОТУ.
"Суд установил, что истцом не представлено никаких доказательств противоправности действий Общественного вещателя. Кроме того, суд отметил, что ОАО "НСТУ" не нарушало требований действующего законодательства о выборах, так же как не нарушало и никаких прав Юрия Бойко как субъекта избирательного процесса", – заявила компания.
"Суспільне" уверяет, что предоставляет равные возможности всем кандидатам в президенты.
Напомним:
- Ранее у Бойко заявили, что НОТУ отказалась показать в эфире его рекламный ролик из-за фразы, что "президент (Петр Порошенко) разбогател в десятки раз, а украинские пенсионеры обеднели вдвое". В партии назвали это цезурой.
- НОТУ же заверила, что четко придерживаются законодательства, а Бойко не отказывала, а просила убрать из видео флаги Украины и изображения других людей, если они не давали разрешения на их использование.
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