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"Суспільне": Суд отказал Бойко в споре о видеоролике

Среда, 20 марта 2019, 13:23

Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска кандидата на пост президента Юрия Бойко к Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Как сообщает НОТУ, соответствующее решение суд принял 19 марта.

Ранее "Оппозиционная платформа – За життя" просила "Суспільне" о размещении политической рекламы Бойко.

НСТУ обратила внимание на ряд нарушений законодательства в предоставленной рекламе и просила устранить такие нарушения для возможности размещения в эфире.

Вместо этого на сайте "Оппозиционной платформы – За життя" появилось заявление о "цензуре" НСТУ.

"Сусіпльне" ответило, что в случае устранения всех нарушений законодательства рекламу Бойко пустят в эфир на общих основаниях как политическую – но кандидат в президенты попросил суд признать противоправным неразмещение его ролика в эфире каналов НОТУ.

"Суд установил, что истцом не представлено никаких доказательств противоправности действий Общественного вещателя. Кроме того, суд отметил, что ОАО "НОТУ" не нарушало требований действующего законодательства о выборах, так же как не нарушало и никаких прав Юрия Бойко как субъекта избирательного процесса", – заявила компания.

"Суспільне" уверяет, что предоставляет равные возможности всем кандидатам в президенты.

В то же время пресс-служба Бойко утверждает, что в рекламном ролике нет ни одного нарушения законодательства, и все необходимые доказательства этого команда кандидата предоставила.

"Считаем аргументы "Общественного" ложными и используемыми для прикрытия цензуры", - говорится в заявлении.

Кроме того, отметили в пресс-службе, другие телекомпании в этой рекламе проблем не увидели.

"Команда Юрия Бойко в настоящее время готовит апелляционную жалобу и будет в дальнейшем доказывать неправомерность действий НОТУ", - добавили там.

Напомним:

  • Ранее у Бойко заявили, что НОТУ отказалась показать в эфире его рекламный ролик из-за фразы, что "президент (Петр Порошенко) разбогател в десятки раз, а украинские пенсионеры обеднели вдвое". В партии назвали это цезурой.
  • НОТУ же заверила, что четко придерживаются законодательства, а Бойко не отказывала, а просила убрать из видео флаги Украины и изображения других людей, если они не давали разрешения на их использование.

Темы: Бойкорекламателевидениевыборы президента 2019
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