Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска кандидата на пост президента Юрия Бойко к Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Как сообщает НОТУ, соответствующее решение суд принял 19 марта.

Ранее "Оппозиционная платформа – За життя" просила "Суспільне" о размещении политической рекламы Бойко.

НСТУ обратила внимание на ряд нарушений законодательства в предоставленной рекламе и просила устранить такие нарушения для возможности размещения в эфире.

Вместо этого на сайте "Оппозиционной платформы – За життя" появилось заявление о "цензуре" НСТУ.

"Сусіпльне" ответило, что в случае устранения всех нарушений законодательства рекламу Бойко пустят в эфир на общих основаниях как политическую – но кандидат в президенты попросил суд признать противоправным неразмещение его ролика в эфире каналов НОТУ.

"Суд установил, что истцом не представлено никаких доказательств противоправности действий Общественного вещателя. Кроме того, суд отметил, что ОАО "НСТУ" не нарушало требований действующего законодательства о выборах, так же как не нарушало и никаких прав Юрия Бойко как субъекта избирательного процесса", – заявила компания.

"Суспільне" уверяет, что предоставляет равные возможности всем кандидатам в президенты.

Напомним: