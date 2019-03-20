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Комитет Рады поддержал петицию о легализации каннабиса

Среда, 20 марта 2019, 17:51

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека поддержал электронную петицию о законодательном урегулировании медицинского каннабиса, набравшую на сайте парламента более 25 тысяч голосов.

Об этом сообщает "Громадське".

По информации издания, петицию поддержали все присутствующие члены комитета.

На заседании решили создать рабочую группу, в которую привлекут представителей других профильных комитетов. Она будет разрабатывать проект закона об урегулировании медицинского применения каннабиса.

Также на комитете решили обратиться в Кабмин с просьбой изъять каннабис из перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

На заседание комитета также пришли члены общественных организаций. В частности, глава объединения "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко отметила, что каннабис может облегчить боль онкобольным пациентам.

"В нашем сообществе за последние 2 года умерли более 55 женщин. Из них как минимум 8 женщин употребляли нелегально препараты из медицинского каннабиса и употребляли таким образом. Их толкнули в руки незаконного бизнеса", - отметила Резниченко.

Народный депутат Георгий Логвинский указал, что комитет "готов защищать непопулярные вещи":

"Главная цель, почему мы, члены комитета, готовы поддержать эту петицию, защищать непопулярные вещи, это потому, что это нарушение права человека нормально жить".

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Темы: здоровьеВерховная Радазаконодательствомедицина
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