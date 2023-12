Мэй: Британия не сможет покинуть ЕС 29 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ее страна не сможет официально покинуть Европейский союз 29 марта, как это было запланировано ранее.

Об этом сообщает Reuters.



"Премьер Британии сообщила, что ее страна не покинет ЕС 29 марта, она сказала, что не готова отсрочить Брекзит позднее, чем на 30 июня", - говорится в сообщении.



Кроме того, Мэй добавила, что не хочет второго референдума.

JUST IN: UK Prime Minister says Britain will not leave EU on March 29, says not prepared to delay #Brexit any further than June 30 pic.twitter.com/fqJ2B42M2s