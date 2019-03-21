Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться в мэры Львова
Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что принял решение больше не баллотироваться в мэры города.
Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
На вопрос, будет ли он претендовать на кресло мэра Львова на следующих выборах, Садовый ответил:
"Нет, нет. Знаете, заканчивается моя каденция, это уже третья каденция - 13 лет городским головой. Я бы очень хотел, чтобы после меня приходили моложе, мудрее, талантливее, более успешные люди, и я максимально буду их поддерживать.
"Моя задача сегодня - это работать на уровне государства, ведь только так я могу помочь и Львову, и Одессе, и Харькову, и Николаеву, так как на сегодняшний день до 80% городов находятся под влиянием криминалитета. И я вижу, как криминалитет хочет залезть во Львов. Этого я им не дам", - добавил лидер "Самопомощи".
Напомним:
- 1 марта Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.
- 7 марта лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко и глава партии "Самопомощь" Андрей Садовый подписали соглашение, состоящее из одного пункта: "Быть честным".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua