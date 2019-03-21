Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться в мэры Львова

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Четверг, 21 марта 2019, 02:58

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что принял решение больше не баллотироваться в мэры города.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

На вопрос, будет ли он претендовать на кресло мэра Львова на следующих выборах, Садовый ответил:

"Нет, нет. Знаете, заканчивается моя каденция, это уже третья каденция - 13 лет городским головой. Я бы очень хотел, чтобы после меня приходили моложе, мудрее, талантливее, более успешные люди, и я максимально буду их поддерживать.

"Моя задача сегодня - это работать на уровне государства, ведь только так я могу помочь и Львову, и Одессе, и Харькову, и Николаеву, так как на сегодняшний день до 80% городов находятся под влиянием криминалитета. И я вижу, как криминалитет хочет залезть во Львов. Этого я им не дам", - добавил лидер "Самопомощи".

Напомним:

  • 1 марта Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.
  • 7 марта лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко и глава партии "Самопомощь" Андрей Садовый подписали соглашение, состоящее из одного пункта: "Быть честным".

Украинская правда

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Темы: Садовый Львов


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