Гриценко и Садовый подписали соглашение. В нем только один пункт

Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко и глава партии "Самопомощь" Андрей Садовый, который ранее снял свою кандидатуру с президентских выборов, подписали соглашение, состоящее из одного пункта: "Быть честным".

Это они сделали во время пресс-конференции в четверг.

"Как вы знаете, я отозвал свою кандидатуру на пост президента в пользу Анатолия Гриценко и есть одно требование - быть честным. Это единственное условие", - пояснил Садовый.

По словам Гриценко, поскольку с Садовым у них совпадают ценности, нет смысла выписывать все в договоре.

"В этом единственном слове я вижу для себя большую ответственность и обещаю, что не подведу", - сказал он.

Кандидат в президенты отметил, что теперь ему придется выполнять две президентские программы.

При этом Гриценко добавил, что не существует никакого дополнительного соглашения, где распределены должности, квоты или какие-то другие вещи.

На вопрос, по каким критериям будете оценивать выполнение соглашения, они ответили, что это оценит украинский народ.

Также Гриценко добавил, что они общались с другими кандидатами в президенты и в ближайшее время, 7 марта, будет ясно, "кто принял решение в интересах государства, а у кого другие обязательства".

Читайте также Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним: