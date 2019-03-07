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Гриценко и Садовый подписали соглашение. В нем только один пункт

Четверг, 7 марта 2019, 12:35
Гриценко и Садовый подписали соглашение. В нем только один пункт

Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко и глава партии "Самопомощь" Андрей Садовый, который ранее снял свою кандидатуру с президентских выборов, подписали соглашение, состоящее из одного пункта: "Быть честным".

Это они сделали во время пресс-конференции в четверг.

"Как вы знаете, я отозвал свою кандидатуру на пост президента в пользу Анатолия Гриценко и есть одно требование - быть честным. Это единственное условие", - пояснил Садовый.

По словам Гриценко, поскольку с Садовым у них совпадают ценности, нет смысла выписывать все в договоре.

"В этом единственном слове я вижу для себя большую ответственность и обещаю, что не подведу", - сказал он.

Кандидат в президенты отметил, что теперь ему придется выполнять две президентские программы.

При этом Гриценко добавил, что не существует никакого дополнительного соглашения, где распределены должности, квоты или какие-то другие вещи.

 

На вопрос, по каким критериям будете оценивать выполнение соглашения, они ответили, что это оценит украинский народ.

Также Гриценко добавил, что они общались с другими кандидатами в президенты и в ближайшее время, 7 марта, будет ясно, "кто принял решение в интересах государства, а у кого другие обязательства".

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Напомним:

  • 1 марта Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.
  • 2 марта партия "Сила людей" решила отозвать своего кандидата Дмитрия Гнапа с президентских выборов 2019 года.
  • В январе Дмитрий Гнап заявлял, что снимет свою кандидатуру, если Андрей Садовый, Анатолий Гриценко и Святослав Вакарчук перед первым туром выборов выдвинут единого кандидата. Вакарчук не стал баллотироваться в президенты.
  • На выборах президента Украины было зарегистрировано 44 кандидата.
  • Сняться с выборов они могут до 7 марта. Голосование состоится 31 марта.

Яна Миланова, УП

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Темы: СадовыйГриценковыборы президента 2019
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