Перед отставкой Назарбаев имел разговор с Путиным

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Четверг, 21 марта 2019, 14:17

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев созванивался с президентом России Владимиром Путиным незадолго до того, как сложить полномочия главы государства.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Назарбаев сообщил российскому президенту о своем решении оставить высший государственный пост.

"Он посчитал возможным проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после разговора (решение Назарбаева уйти в отставку). Это, наверно, такая дань особым союзническим, дружественным отношениям наших двух стран и особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина", - сказал пресс-секретарь.

Песков также пояснил, почему информации о телефонном разговоре Назарбаева и Путина нет на официальном сайте Кремля.

"Разговор носил особый характер. Назарбаев счел возможным заранее уведомить Путина о своем решении, и мы посчитали корректным сделать так, чтобы казахстанские партнеры сами дали информацию о разговоре в том объеме, в которым они посчитают необходимым", - сказал он.

Спикер Кремля заверил, что Назарбаев не согласовывал с Путиным кандидатуру своего преемника Касым-Жомарта Токаева на посту президента Казахстана.

"Нет, Нурсултан Абишевич не советовался и, безусловно, об этом не могло идти и речи", - сказал Песков.

Напомним:

  • 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства.
  • Назарбаев (78 лет) возглавлял Казахстан бессменно с 1990 года, до того руководил парламентом.
  • Последний раз был переизбран на пост в 2015 году, набрав 97,75% голосов избирателей.
  • Срок его президентских полномочий истекал в апреле 2020 года.
  • Новым президентом страны стал спикер верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Темы: Казахстан Назарбаев Путин Росcия


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