Охрана Медведчука держала журналистов в лесу перед камерами 112 и NewsOne

Сотрудники охранной фирмы "Шторм", которая охраняет имения Виктора Медведчука, 4 часа держали журналистов "Наших грошей з Денисом Бігусом" в лесу вблизи территории государственных дач "Дома отдыха "Пуща-Водица".

Об этом сообщается на сайте "Bihus.info" 21 марта.

Отмечается, что двое журналистов и оператор 20 марта приехали к Министерскому озеру для съемок эпизодов сюжета с помощью дрона.

"С воздуха снимали территорию государственных дач, которая не является частной собственностью и находится по соседству с имением Медведчука", - говорится в сообщении.

В СМИ утверждают, что имение Медведчука не снимали, однако через 10 мин к съемочной группе подъехали 4 мужчин, которые представились работниками охранной фирмы "Шторм".

По словам охранников, журналисты нарушили "частное пространство" Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Кроме того охранники заявили, что по имеющейся у них информации, на Медведчука готовят покушение, поэтому журналисты могут угрожать его безопасности.

"Вооруженные охранники удерживали журналистов до приезда полиции. После дачи объяснений работники полиции заявили об отсутствии формальных оснований для дальнейшего задержания журналистов и об отсутствии каких-либо нарушений с их стороны", - добавили в издании.

В то же время, как сообщают в СМИ, охранники еще несколько часов силой и угрозами удерживать съемочную группу, обвиняя в якобы нарушении законодательства.

Отмечается, что журналисты смогли покинуть территорию только после приезда сразу трех экипажей полиции и следственно-оперативной группы.

"В течение часа на место инцидента на автомобиле, принадлежащем фирме "Шторм", прибыла съемочная группа телеканала "112", еще через полчаса на место приехала съемочная группа телеканала "NewsOne", - сообщили в Bihus.info.

Также сообщается, что съемочные группы телеканалов сообщили журналистам, что приехали для съемок сюжетов о якобы задержании преступников, угрожавших безопасности Медведчука.

Напомним: