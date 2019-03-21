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В Казахстане массовые задержания на акции против переименования Астаны

Четверг, 21 марта 2019, 14:24

Полиция Казахстана уже задержала около 20 участников акции протеста против переименования столицы страны Астаны в Назарбаев.

Об этом сообщает Reuters.

По данным собственного корреспондента агентства, активисты устроили пикет на площади перед зданием мэрии Астаны в четверг. На них напала полиция и задержала большинство протестующих.

Также сообщается, что несогласные создали онлайн-петицию против изменения названия столицы и под ней уже подписались более 30 тысяч человек.

По данным Reuters, столица Казахстана меняла название уже трижды за последние 60 лет. В 1961-м город переименовали из Акмолинска в Целиноград. После того, как Казахстан получил независимость от СССР в 1991 году, его стали называть Акмола, что означает "белая могила". Название Астана город получил после того, как президент Нурсултан Назарбаев сделал его столицей вместо Алма-Аты. Астана переводится просто - "столица".

Напомним:

  • 20 марта парламент Казахстана принял поправки в конституцию о переименовании столицы Астаны в Нурсултан, в честь президента Назарбаева, который только что ушел в отставку.

Украинская правда
Темы: Казахстанправа человекамитинги
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