Парламент Казахстана переименовал столицу: будет носить имя Назарбаева

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Среда, 20 марта 2019, 12:40

Парламент Казахстана принял поправки в конституцию о переименовании столицы Астаны в Нурсултан, в честь бывшего президента Назарбаева.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По информации издания, с соответствующей инициативой в парламент обратился новый президент Касым-Жомарт Токаев только в среду утром, и депутаты уже провели вопрос через два чтения.

"Принято историческое решение", - сказал спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин по итогам голосования.

Теперь поправки должен подписать президент.

В среду утром Токаев принял присягу президента и пообещал придерживаться устоявшегося курса страны.

Он также считает необходимым воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы областных городов.

Напомним:

  • 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к народу заявил, что подает в отставку.
  • 78-летний Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В апреле 2015 года он был переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах. На них он набрал 97,75% голосов избирателей
  • Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, пожизненно останется главой Совета безопасности центральноазиатского государства. Такой закон был принят парламентом в 2018 году.
  • Назарбаев также остается главой правящей партии "Нур-Отан".
  • 65-летний Токаев является карьерным дипломатом, в прошлом он был министром иностранных дел и премьер-министром. Он получил образование в Москве, свободно говорит на казахском, русском, английском и китайском языках.

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Темы: Казахстан


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