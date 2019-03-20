Парламент Казахстана переименовал столицу: будет носить имя Назарбаева

Парламент Казахстана принял поправки в конституцию о переименовании столицы Астаны в Нурсултан, в честь бывшего президента Назарбаева.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По информации издания, с соответствующей инициативой в парламент обратился новый президент Касым-Жомарт Токаев только в среду утром, и депутаты уже провели вопрос через два чтения.

"Принято историческое решение", - сказал спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин по итогам голосования.

Теперь поправки должен подписать президент.

В среду утром Токаев принял присягу президента и пообещал придерживаться устоявшегося курса страны.

Он также считает необходимым воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы областных городов.

Напомним: