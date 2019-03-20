Парламент Казахстана переименовал столицу: будет носить имя Назарбаева
Парламент Казахстана принял поправки в конституцию о переименовании столицы Астаны в Нурсултан, в честь бывшего президента Назарбаева.
Об этом сообщает "РИА Новости".
По информации издания, с соответствующей инициативой в парламент обратился новый президент Касым-Жомарт Токаев только в среду утром, и депутаты уже провели вопрос через два чтения.
"Принято историческое решение", - сказал спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин по итогам голосования.
Теперь поправки должен подписать президент.
В среду утром Токаев принял присягу президента и пообещал придерживаться устоявшегося курса страны.
Он также считает необходимым воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы областных городов.
Напомним:
- 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к народу заявил, что подает в отставку.
- 78-летний Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В апреле 2015 года он был переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах. На них он набрал 97,75% голосов избирателей
- Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, пожизненно останется главой Совета безопасности центральноазиатского государства. Такой закон был принят парламентом в 2018 году.
- Назарбаев также остается главой правящей партии "Нур-Отан".
- 65-летний Токаев является карьерным дипломатом, в прошлом он был министром иностранных дел и премьер-министром. Он получил образование в Москве, свободно говорит на казахском, русском, английском и китайском языках.
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