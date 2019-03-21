Аваков обсудил с послом США выборы президента
Четверг, 21 марта 2019, 14:45
Министр внутренних дел Арсен Аваков обсудил с послом США Мари Йованович вопрос обеспечения честных и прозрачных выборов президента Украины.
Об этом сам глава МВД сообщает в четверг в Твиттер.
"На встрече с послом США Мари Йованович обсудили актуальные вопросы обеспечения честных и прозрачных выборов, безопасности и недопущения провокаций на избирательных участках во время голосования", - указано в сообщении.
На зустрічі із Послом США Марі Йованович@USEmbassyKyiv обговорили актуальні питання щодо забезпечення чесних та прозорих виборів, безпеки і недопущення провокацій на виборчих дільницях під час голосування— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 21 березня 2019 р.
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Напомним:
- Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
- Также Луценко заявил, что расследует вмешательство из Украины в выборы в США в пользу Клинтон.
- Представитель Государственного департамента США на запрос "Украинской правды" ответил, что указанные заявления Луценко относительно Йованович не соответствуют действительности.
Украинская правда