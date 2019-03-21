Аваков обсудил с послом США выборы президента

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Четверг, 21 марта 2019, 15:45

Министр внутренних дел Арсен Аваков обсудил с послом США Мари Йованович вопрос обеспечения честных и прозрачных выборов президента Украины.

Об этом сам глава МВД сообщает в четверг в Твиттер.

"На встрече с послом США Мари Йованович обсудили актуальные вопросы обеспечения честных и прозрачных выборов, безопасности и недопущения провокаций на избирательных участках во время голосования", - указано в сообщении.

 

Дополняется...

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Темы: выборы президента 2019 США МВД


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