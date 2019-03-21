Аваков обсудил с послом США выборы президента

Министр внутренних дел Арсен Аваков обсудил с послом США Мари Йованович вопрос обеспечения честных и прозрачных выборов президента Украины.

Об этом сам глава МВД сообщает в четверг в Твиттер.

"На встрече с послом США Мари Йованович обсудили актуальные вопросы обеспечения честных и прозрачных выборов, безопасности и недопущения провокаций на избирательных участках во время голосования", - указано в сообщении.

На зустрічі із Послом США Марі Йованович@USEmbassyKyiv обговорили актуальні питання щодо забезпечення чесних та прозорих виборів, безпеки і недопущення провокацій на виборчих дільницях під час голосування

🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/Gr7QoorKKI — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 21 березня 2019 р.

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