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Аваков обсудил с послом США выборы президента

Четверг, 21 марта 2019, 14:45

Министр внутренних дел Арсен Аваков обсудил с послом США Мари Йованович вопрос обеспечения честных и прозрачных выборов президента Украины.

Об этом сам глава МВД сообщает в четверг в Твиттер.

"На встрече с послом США Мари Йованович обсудили актуальные вопросы обеспечения честных и прозрачных выборов, безопасности и недопущения провокаций на избирательных участках во время голосования", - указано в сообщении.

 

 

Напомним: 

  • Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
  • Также Луценко заявил, что расследует вмешательство из Украины в выборы в США в пользу Клинтон.
  • Представитель Государственного департамента США на запрос "Украинской правды" ответил, что указанные заявления Луценко относительно Йованович не соответствуют действительности.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019СШАМВД
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