Аваков обсудил с послом США выборы президента
Министр внутренних дел Арсен Аваков обсудил с послом США Мари Йованович вопрос обеспечения честных и прозрачных выборов президента Украины.
Об этом сам глава МВД сообщает в четверг в Твиттер.
"На встрече с послом США Мари Йованович обсудили актуальные вопросы обеспечения честных и прозрачных выборов, безопасности и недопущения провокаций на избирательных участках во время голосования", - указано в сообщении.
На зустрічі із Послом США Марі Йованович@USEmbassyKyiv обговорили актуальні питання щодо забезпечення чесних та прозорих виборів, безпеки і недопущення провокацій на виборчих дільницях під час голосування— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 21 березня 2019 р.
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Дополняется...
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