Заявления Луценко относительно Йованович неправдивые – Госдеп

Заявления генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что посол США в Украине Мари Йованович якобы дала ему список людей, которых попросила "не преследовать", неправдивые.

Об этом говорится в ответе представителя Государственного департамента США на запрос "Украинской правды".

"Посол Йованович представляет президента Соединенных Штатов в Украине, и Америка поддерживает посла и ее заявления. Утверждение генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию посла Йованович", - говорится в ответе.

В Госдепе добавили, что такие обвинения на руку "только коррумпированным деятелям".

"Украина, как и Соединенные Штаты, свободная страна со свободной прессой. Политики, эксперты и средства массовой информации имеют право делиться своим мнением, что является частью политического процесса. Это не означает, что утверждение правдивые", - говорится в ответе представителя Госдепа США.

В то же время отмечается, что такие нападения "удваивают решимость" США помогать Украине в борьбе с коррупцией.

"Мы всегда говорили о необходимости осуществления реформ, которые соответствуют требованиям украинского народа, поставленным во время Революции Достоинства. Долгосрочный успех и устойчивость Украины зависит от ее преданности курсу реформ, в частности борьбе с коррупцией. Чтобы достичь успеха, Украине нужны преданные делу чиновники и крепкие антикоррупционные институты", - говорится в ответе.

Также отмечается, что США "преданы тому, чтобы сотрудничать с нашими партнерами в Украине".

"При отсутствии политической воли со стороны Украины, например, со стороны Генеральной прокуратуры, мы выполняем наши обязательства перед американскими налогоплательщиками, и перемещаем средства помощи туда, где они могут привести к позитивным изменениям", - говорится в ответе.

В Госдепе добавили, что им известны сообщения в СМИ относительно заявлений руководителя НАБУ.

"Мы советуем вам обратиться в НАБУ по комментарии относительно указанных заявлений", - говорится в ответе на запрос.

Напомним: