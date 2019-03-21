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Заявления Луценко относительно Йованович неправдивые – Госдеп

Четверг, 21 марта 2019, 14:06
Заявления Луценко относительно Йованович неправдивые – Госдеп

Заявления генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что посол США в Украине Мари Йованович якобы дала ему список людей, которых попросила "не преследовать", неправдивые.

Об этом говорится в ответе представителя Государственного департамента США на запрос "Украинской правды".

"Посол Йованович представляет президента Соединенных Штатов в Украине, и Америка поддерживает посла и ее заявления. Утверждение генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию посла Йованович", - говорится в ответе.

В Госдепе добавили, что такие обвинения на руку "только коррумпированным деятелям".

"Украина, как и Соединенные Штаты, свободная страна со свободной прессой. Политики, эксперты и средства массовой информации имеют право делиться своим мнением, что является частью политического процесса. Это не означает, что утверждение правдивые", - говорится в ответе представителя Госдепа США.

В то же время отмечается, что такие нападения "удваивают решимость" США помогать Украине в борьбе с коррупцией.

"Мы всегда говорили о необходимости осуществления реформ, которые соответствуют требованиям украинского народа, поставленным во время Революции Достоинства. Долгосрочный успех и устойчивость Украины зависит от ее преданности курсу реформ, в частности борьбе с коррупцией. Чтобы достичь успеха, Украине нужны преданные делу чиновники и крепкие антикоррупционные институты", - говорится в ответе.

Также отмечается, что США "преданы тому, чтобы сотрудничать с нашими партнерами в Украине".

"При отсутствии политической воли со стороны Украины, например, со стороны Генеральной прокуратуры, мы выполняем наши обязательства перед американскими налогоплательщиками, и перемещаем средства помощи туда, где они могут привести к позитивным изменениям", - говорится в ответе.

В Госдепе добавили, что им известны сообщения в СМИ относительно заявлений руководителя НАБУ.

"Мы советуем вам обратиться в НАБУ по комментарии относительно указанных заявлений", - говорится в ответе на запрос.

Напомним: 

  • Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
  • Также Луценко заявил, что расследует вмешательство из Украины в выборы в США в пользу Клинтон.
  • 14 марта народный депутат Борислав Розенблат, который является обвиняемым по так называемому "янтарному делу", обнародовал запись, на которой человек с голосом директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника рассказывает, что помогал кандидату в президенты США Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году.
  • 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.
  • В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".
  • В октябре 2017 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску нардепа Борислава Розенблата к директору НАБУ Артему Сытнику и к нардепу от БПП Сергею Лещенко. Он обвинял их в распространении материалов дела для влияния на выборы президента США. 
  • В декабре 2018 года Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Сытника и Лещенко о разглашении информации о Поле Манафорте.
  • 7 марта суд в США дал экс-политтехнологу Партии регионов и руководителю избирательной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту 3,9 лет тюрьмы за мошенничество.
  • 13 марта американский суд приговорил Манафорта еще к 3,5 годам тюрьмы за совершение им ряда других преступлений – отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем десяти лет.
  • В целом, после приговоров двух судов Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.

Украинская правда

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Темы: ЛуценкоСШАГенпрокуратура
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