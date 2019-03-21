Атака у Керчи: каждый 5-й украинец винит захваченных моряков – КМИС

19% опрошенных украинцев считают, что это украинские моряки спровоцировали атаку россиян в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Такие результаты опроса огласил Киевский международный институт социологии, передает "Интерфакс-Украина".

При этом, говорится в исследовании, 44,4% респондентов винят в атаке пограничников РФ, 36,6% - затруднились ответить.

Вместе с тем, 51,9% опрошенных заявили, что последовавшее за захватом россиянами украинских судов военное положение в 10 областях Украины было лишним, 24,1% респондентов выразили убеждение, что такая мера была разумной предосторожностью, еще 24,1% украинцев затруднились ответить.

Кроме того, 51,8% украинцев уверены, что войну на востоке страны начали сепаратисты и Россия, 16,6% - что власти Украины и олигархи, еще 34,9% - затруднились ответить.

38,4% респондентов согласны с тезисом, что в аннексированном Россией Крыму преследуются украиноязычные жители, а 15,5% сказали, что верят в преследование в Украине русскоязычных. При этом 46,1% опрошенных затруднились ответить на эти вопросы.

Опрос "Источники информации, медиаграмотность и российская пропаганда" был проведен Киевским международным институтом социологии с 9 по 20 февраля 2019 года на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий.

Было опрошено 2042 респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25% или 75%, 2% для показателей, близких к 12% или 88%, 1,4% для показателей, близких к 5% или 95% и 0,7% для показателей, близких к 1 или 99%.

Напомним: