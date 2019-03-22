Boeing установит в самолетах 737 MAX световой индикатор ошибки угла атаки

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Пятница, 22 марта 2019, 02:48

Boeing Co установит предупредительный световой сигнал об ошибке данных угла атаки (AOA DISAGREE) в кабине пилотов как часть предстоящего обновления программного обеспечения самолета 737 MAX.

Об этом пишет Reuters.

Как отмечается, ранее Boeing предлагал установить предупреждение AOA DISAGREE, которое сообщает пилотам, что показания "угла атаки" (AOA) не совпадают, но регуляторы не требовали этого. Чиновники заявили, что Boeing теперь будет модернизировать и более старые самолеты индикаторами, которые изначально не устанавливались.

Самолет 737 MAX индонезийских авиалиний Lion Air, который разбился в октябре прошлого года, не был оборудован таким индикатором. Компания заявила Reuters в ноябре, что не установила его, потому что в этом не было необходимости.

Угол атаки является ключевым параметром полета, который должен оставаться достаточно небольшим, чтобы сохранить подъемную силу и скорость. Неправильное показание AOA привело к тому, что программа ложно определяло, что самолет теряет скорость и постоянно опускало нос самолета.

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Напомним:

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Темы: авиа США


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