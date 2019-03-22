СМИ: Россия перевезла гиперзвуковые ракеты на полигон для испытаний

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Пятница, 22 марта 2019, 07:19

По данным разведки США, около 20 российских гиперзвуковых ракет были переброшены на испытательный полигон.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщает CNBC.

"Это показывает, что у них есть амбиции по разработке этого оружия, и что они расставили приоритеты именно для этой конкретной программы. Россияне в целом решили, что их устраивает разработка, и теперь сосредоточатся на тойной доводке оружия путем испытаний", - сообщил на условиях анонимности знакомый с отчетами разведки источник.

Гиперзвуковая ракета класса "воздух-земля", получившая название "Кинжал", прошла испытания не менее трех раз. В июле Кремль успешно испытал оружие против цели, находящейся на расстоянии около 500 миль.

Более того, в другом отчете американской разведки, по словам источника, гиперзвуковая ракета была установлена ​​и запущена 12 раз из российского истребителя МиГ-31. Кроме того, ведутся работы по установке оружия на стратегический бомбардировщик.

Напомним:

  • Комплекс "Кинжал" был представлен среди новинок российского вооружения президентом России Владимиром Путиным в ходе его послания Федеральному собранию.
  • Тогда Путин отметил, что комплекс приступил к боевому дежурству на территории Южного федерального округа с 1 декабря 2017 года.
  • В марте 2018 года минобороны России сообщило об успешном учебно-боевом пуске с истребителя МиГ-31 гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал".
  • В феврале Путин заявил, что в США должны хорошо подумать, прежде, чем размещать свои ракеты в Европе, поскольку в РФ готовы ответить на угрозы развертыванием новых видов вооружения.

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Темы: оружие Росcия США


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