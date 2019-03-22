СМИ: Россия перевезла гиперзвуковые ракеты на полигон для испытаний

По данным разведки США, около 20 российских гиперзвуковых ракет были переброшены на испытательный полигон.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщает CNBC.

"Это показывает, что у них есть амбиции по разработке этого оружия, и что они расставили приоритеты именно для этой конкретной программы. Россияне в целом решили, что их устраивает разработка, и теперь сосредоточатся на тойной доводке оружия путем испытаний", - сообщил на условиях анонимности знакомый с отчетами разведки источник.

Гиперзвуковая ракета класса "воздух-земля", получившая название "Кинжал", прошла испытания не менее трех раз. В июле Кремль успешно испытал оружие против цели, находящейся на расстоянии около 500 миль.

Более того, в другом отчете американской разведки, по словам источника, гиперзвуковая ракета была установлена ​​и запущена 12 раз из российского истребителя МиГ-31. Кроме того, ведутся работы по установке оружия на стратегический бомбардировщик.

Напомним: