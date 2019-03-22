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Водитель маршрутки, сбившей 3 женщин, винит неисправные тормоза

Пятница, 22 марта 2019, 10:42

Женщины, которые пострадали от наезда маршрутного такси в Киеве, находятся в больнице, двое - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает в пятницу полиция Киева.

Водителя автобуса задержали, с ним общаются следователи. По предварительной информации, мужчина был трезв.

 

Нарколог отобрал у подозреваемого биологические образцы, чтобы установить был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В своих показаниях водитель отметил, что в транспортном средстве отказали тормоза, однако эту информацию будут проверять эксперты, которые тщательно осматривают автобус на штрафплощадке. Также будет назначена экспертиза технического состояния автомобиля.

По факту ДТП полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

За совершение правонарушения предусмотрено до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Устанавливаются причины и механизм ДТП.

Полиция обращается к свидетелям аварии и особенно к людям, которые на момент ДТП находились в салоне автобуса, с просьбой предоставить объяснения следователям.

Напомним:

  • Ночью 21 марта в столице у станции метро "Дорогожичи" водитель маршрутки сбил трех человек, переходивших дорогу на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора.

Украинская правда
Темы: ДТПполицияКиев
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