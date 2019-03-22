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За неделю до выборов на участке в Киеве "увели" печать

Пятница, 22 марта 2019, 12:41

Полицейские Киева расследуют факт исчезновения печати на окружном избирательном участке в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Печать исчезла в участковой избирательной комиссии на улице Ивана Крамского.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, провела осмотр места происшествия.

Отмечается, что правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к исчезновению печати.

Следственный отдел Святошинского управления полиции расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

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Украинская правда
Темы: выборы президента 2019полицияКиев
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