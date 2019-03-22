За неделю до выборов на участке в Киеве "увели" печать

435 просмотров
Пятница, 22 марта 2019, 13:41

Полицейские Киева расследуют факт исчезновения печати на окружном избирательном участке в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Печать исчезла в участковой избирательной комиссии на улице Ивана Крамского.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, провела осмотр места происшествия.

Отмечается, что правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к исчезновению печати.

Следственный отдел Святошинского управления полиции расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Читайте также: Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним:

  • Выборы президента Украины состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: выборы президента 2019 полиция Киев


powered by lun.ua
По теме
Порошенко активизировался на ТВ: платит за рекламу по 5 млн в сутки 22 марта 2019, 12:51
На антикампанию против Гриценко в Facebook потратили сотни тысяч долларов 22 марта 2019, 10:25
Бойко не исключает коалиции с Тимошенко 22 марта 2019, 10:21
Все новости
Главные новости
В Украину идет похолодание, местами морозы
У Луценко потребовали от Аслунда извинений
НАБУ назвал обвинения Луценко абсурдными
Завербованный Россией харьковчанин заложил взрывчатку в метро – СБУ
Все новости
Фото

Больше детей умирают без воды, а не от пуль

опрос

Будущая первая леди – кто она?

тест

Насколько вы хороший водитель?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів