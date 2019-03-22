За неделю до выборов на участке в Киеве "увели" печать
Полицейские Киева расследуют факт исчезновения печати на окружном избирательном участке в Святошинском районе столицы.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Печать исчезла в участковой избирательной комиссии на улице Ивана Крамского.
Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, провела осмотр места происшествия.
Отмечается, что правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к исчезновению печати.
Следственный отдел Святошинского управления полиции расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса.
Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
Читайте также: Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры
Напомним:
- Выборы президента Украины состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.