Порошенко о Йованович: Она имеет полную мою поддержку
Президент Петр Порошенко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович, как представитель США и президента Дональда Трампа, имеет его полную личную поддержку.
Об этом он заявил 22 марта по случаю 27-й годовщины создания СБУ.
"Я хотел бы отметить важную роль посла Соединенных Штатов Америки Мари Йованич в деле продвижения украино-американских отношений. И подчеркиваю, она, как представитель США и президента США Дональда Трампа, большого друга Украины и большого моего друга, имеет полную мою поддержку", - сказал Порошенко.
По его словам, США, ЕС и НАТО постоянно поддерживают Украину.
"Хочу подчеркнуть, что Украина высоко ценит отношения стратегического партнёрства из США на принципе четкой двухпартийной поддержки. Наши отношения с Вашингтоном еще никогда в истории не были настолько эффективными, предметными", - добавил президент.
Напомним:
- Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
- В Государственном департаменте США ответили, что заявления Луценко ложные.
- В статье ТheНill, которая вышла после интервью Луценко, говорится, что генпрокурор обвинил Посольство США времен Обамы (в 2016 году) во вмешательстве в его расследования дел о коррупции, отметив, что посол США давала ему список "неприкасаемых", а также в том, что потом посол США отказался сотрудничать в расследовании возможного незаконного присвоения американской помощи в Украине.
- В подтверждение своего утверждения Луценко показывал письмо представителя США относительно дела о присвоении средств.
- В самом интервью Луценко говорит, что разговаривал с Йованович именно в контексте расследования присвоения помощи США на реформу ГПУ.
- "В то время мы имели случай хищения помощи правительства США на 4 миллиона долларов. И в этом отношении мы провели этот диалог (когда Йованович передавала список лиц, которых просила не преследовать – ред.). К сожалению, госпожа посол думала, что наши допросы украинских граждан, украинских государственных служащих, которые были частыми посетителями посольства США, бросали тень на антикоррупционную политику", - сказал Луценко.