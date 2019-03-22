Порошенко о Йованович: Она имеет полную мою поддержку
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Пятница, 22 марта 2019, 13:51
Президент Петр Порошенко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович, как представитель США и президента Дональда Трампа, имеет его полную личную поддержку.
Об этом он заявил 22 марта по случаю 27-й годовщины создания СБУ.
"Я хотел бы отметить важную роль посла Соединенных Штатов Америки Мари Йованич в деле продвижения украино-американских отношений. И подчеркиваю, она, как представитель США и президента США Дональда Трампа, большого друга Украины и большого моего друга, имеет полную мою поддержку", - сказал Порошенко.
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Напомним:
Алена Мазуренко, УП
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