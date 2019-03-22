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Порошенко о Йованович: Она имеет полную мою поддержку

Пятница, 22 марта 2019, 12:51
Порошенко о Йованович: Она имеет полную мою поддержку

Президент Петр Порошенко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович, как представитель США и президента Дональда Трампа, имеет его полную личную поддержку.

Об этом он заявил 22 марта по случаю 27-й годовщины создания СБУ.

"Я хотел бы отметить важную роль посла Соединенных Штатов Америки Мари Йованич в деле продвижения украино-американских отношений. И подчеркиваю, она, как представитель США и президента США Дональда Трампа, большого друга Украины и большого моего друга, имеет полную мою поддержку", - сказал Порошенко.

По его словам, США, ЕС и НАТО постоянно поддерживают Украину.

"Хочу подчеркнуть, что Украина высоко ценит отношения стратегического партнёрства из США на принципе четкой двухпартийной поддержки. Наши отношения с Вашингтоном еще никогда в истории не были настолько эффективными, предметными", - добавил президент.

Напомним: 

  • Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
  • В Государственном департаменте США ответили, что заявления Луценко ложные.
  • В статье ТheНill, которая вышла после интервью Луценко, говорится, что генпрокурор обвинил Посольство США времен Обамы (в 2016 году) во вмешательстве в его расследования дел о коррупции, отметив, что посол США давала ему список "неприкасаемых", а также в том, что потом посол США отказался сотрудничать в расследовании возможного незаконного присвоения американской помощи в Украине.
  • В подтверждение своего утверждения Луценко показывал письмо представителя США относительно дела о присвоении средств.
  • В самом интервью Луценко говорит, что разговаривал с Йованович именно в контексте расследования присвоения помощи США на реформу ГПУ.
  • "В то время мы имели случай хищения помощи правительства США на 4 миллиона долларов. И в этом отношении мы провели этот диалог (когда Йованович передавала список лиц, которых просила не преследовать – ред.). К сожалению, госпожа посол думала, что наши допросы украинских граждан, украинских государственных служащих, которые были частыми посетителями посольства США, бросали тень на антикоррупционную политику", - сказал Луценко.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ПорошенкоСШАТрампУкраинаскандал
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