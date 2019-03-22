Порошенко о Йованович: Она имеет полную мою поддержку

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Пятница, 22 марта 2019, 13:51

Президент Петр Порошенко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович, как представитель США и президента Дональда Трампа, имеет его полную личную поддержку.

Об этом он заявил 22 марта по случаю 27-й годовщины создания СБУ.

"Я хотел бы отметить важную роль посла Соединенных Штатов Америки Мари Йованич в деле продвижения украино-американских отношений. И подчеркиваю, она, как представитель США и президента США Дональда Трампа, большого друга Украины и большого моего друга, имеет полную мою поддержку", - сказал Порошенко.

Дополняется...

Напомним: 

  • Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
  • В Государственном департаменте США ответили, что заявления Луценко ложные.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Порошенко США Трамп Украина скандал


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