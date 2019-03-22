В "Батькивщине" ответили Бойко относительно объединения в Раде

Заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что создание в Верховной Раде коалиции с пророссийскими силами невозможно.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, заявление кандидата в президенты Украины Юрия Бойко о допустимости коалиции оппозиционных сил, в том числе с ВО "Батькивщина" в Верховной Раде является попыткой скрыть связь бизнесмена Дмитрия Фирташа и действующего президента Петра Порошенко.

"Ни с евроворами Порошенко, ни с путинскими силами, путинскими приспешниками никакие коалиции мы создавать не будем", - заявил Соболев.

Напомним: