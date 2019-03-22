Евросоюз ждет от РФ немедленного освобождения Павла Гриба

Евросоюз ожидает немедленного освобождения украинского политзаключенного Павла Гриба, которого российский суд приговорил к шести годам колонии общего режима за "склонение к терроризму".

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС, обнародованном в пятницу на официальном сайте ведомства, сообщает "Европейская правда".

"Европейский Союз ожидает немедленного освобождения Гриба и предоставления ему доступа к лечению, в котором он нуждается", - говорится в заявлении.

В ЕС также настаивают, что пока Павел Гриб остается в заключении, украинским врачам должны разрешить видеть его в соответствии с решением Европейского суда по правам человека.

Напомним: