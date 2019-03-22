Евросоюз ждет от РФ немедленного освобождения Павла Гриба
Пятница, 22 марта 2019, 14:19
Евросоюз ожидает немедленного освобождения украинского политзаключенного Павла Гриба, которого российский суд приговорил к шести годам колонии общего режима за "склонение к терроризму".
Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС, обнародованном в пятницу на официальном сайте ведомства, сообщает "Европейская правда".
"Европейский Союз ожидает немедленного освобождения Гриба и предоставления ему доступа к лечению, в котором он нуждается", - говорится в заявлении.
В ЕС также настаивают, что пока Павел Гриб остается в заключении, украинским врачам должны разрешить видеть его в соответствии с решением Европейского суда по правам человека.
Напомним:
- 22 марта украинского политзаключенного Павла Гриба, обвиняемого в принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой, российский суд приговорил к шести годам лишения свободы.
- Накануне Гриб выступил с последним словом в суде: он не признал обвинений и назвал представителей Федеральной службы безопасности "бандитами и убийцами".
- Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту".
- Европейский суд по правам человека в декабре 2018 года обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья Павла Гриба. 30 января 2019 года его отец заявил о критическом состоянии Павла.