Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Евросоюз ждет от РФ немедленного освобождения Павла Гриба

Пятница, 22 марта 2019, 14:19

Евросоюз ожидает немедленного освобождения украинского политзаключенного Павла Гриба, которого российский суд приговорил к шести годам колонии общего режима за "склонение к терроризму".

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС, обнародованном в пятницу на официальном сайте ведомства, сообщает "Европейская правда".

"Европейский Союз ожидает немедленного освобождения Гриба и предоставления ему доступа к лечению, в котором он нуждается", - говорится в заявлении.

В ЕС также настаивают, что пока Павел Гриб остается в заключении, украинским врачам должны разрешить видеть его в соответствии с решением Европейского суда по правам человека.

Напомним:

  • 22 марта украинского политзаключенного Павла Гриба, обвиняемого в принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой, российский суд приговорил к шести годам лишения свободы.
  • Накануне Гриб выступил с последним словом в суде: он не признал обвинений и назвал представителей Федеральной службы безопасности "бандитами и убийцами".
  • Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту".
  • Европейский суд по правам человека в декабре 2018 года обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья Павла Гриба. 30 января 2019 года его отец заявил о критическом состоянии Павла.

Темы: ЕСполитзаключенныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
ЕС
Украина ищет компромисс по экспорту зерна, блокада в ЕС недопустима - Зеленский
Литва призвала ЕС увеличить экспорт украинского зерна через страны Балтии
Украина вписывает новую страницу в историю Европы – глава Еврокомиссии
Последние новости
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
Все новости...
Реклама: