Вслед за "скорыми" Тимошенко Гройсман выпустил именные спецавто

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал фото специально оборудованных автомобилей для перевозки людей с инвалидностью, все авто подписано "правительство Гройсмана помогает".

Соответствующие фотографии и видео премьер опубликовал 22 марта в Twitter.

Гройсман отметил, что в 2018 году правительство начало создание служб перевозок людей с инвалидностью.

"Было приобретено 25 специально оборудованных автомобилей. 10 из которых - уже передано на места. Сегодня передаем еще 15", - сообщил он.

По его словам, авто укомплектовано пассажирским подъемником, управляемое дистанционным пультом.

Также он сообщил, что в 2019 году программу продлят.

Сейчас начато закупку 24 специально оборудованных автомобилей.

У 2018 році Уряд започаткував створення служб перевезень людей з інвалідністю. Було придбано 25 спеціально обладнаних автомобілів. 10 із яких – уже передано на місця. Сьогодні передаємо ще 15. pic.twitter.com/9dk5M3byBN — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 22 березня 2019 р.

В 2009 году правительство премьера Юлии Тимошенко закупило 1000 "скорых" для сельских больниц с наклейками "Программа правительства Тимошенко".

Закуплены Тимошенко автомобили Opel Combo, оказались обычными бусами с аптечками, ковриками и наклейками с красным крестом.

"скорые Тимошенко"

Тогда против Тимошенко Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нецелевого использования бюджетных средств, однако обвинения получила не премьер, а двое работников таможни и экономист роддома.

Напомним: