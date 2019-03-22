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Вслед за "скорыми" Тимошенко Гройсман выпустил именные спецавто

Пятница, 22 марта 2019, 14:37
Вслед за скорыми Тимошенко Гройсман выпустил именные спецавто

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал фото специально оборудованных автомобилей для перевозки людей с инвалидностью, все авто подписано "правительство Гройсмана помогает".

Соответствующие фотографии и видео премьер опубликовал 22 марта в Twitter.

Гройсман отметил, что в 2018 году правительство начало создание служб перевозок людей с инвалидностью. 

"Было приобретено 25 специально оборудованных автомобилей. 10 из которых - уже передано на места. Сегодня передаем еще 15", - сообщил он.

По его словам, авто укомплектовано пассажирским подъемником, управляемое дистанционным пультом. 

 

Также он сообщил, что в 2019 году программу продлят.

Сейчас начато закупку 24 специально оборудованных автомобилей.

 

В 2009 году правительство премьера Юлии Тимошенко закупило 1000 "скорых" для сельских больниц с наклейками "Программа правительства Тимошенко".

Закуплены Тимошенко автомобили Opel Combo, оказались обычными бусами с аптечками, ковриками и наклейками с красным крестом.

 
"скорые Тимошенко"

Тогда против Тимошенко Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нецелевого использования бюджетных средств, однако обвинения получила не премьер, а двое работников таможни и экономист роддома.

Напомним:

  • Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает экс-премьера Юлию Тимошенко "матерью популизма и коррупции в Украине".

Украинская правда

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Темы: ГройсманТимошенкоКабинет министров
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