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Медведчук и Бойко обещают и дальше вести переговоры с Россией

Пятница, 22 марта 2019, 16:48
Медведчук и Бойко обещают и дальше вести переговоры с Россией

Кандидат в президенты Юрий Бойко и его соратник по политсиле, кум президента России, Виктор Медведчук заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ.

Об этом украинские политики сказали после встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

"Поэтому я считаю, что очень важный был начальный этап переговоров, понятно, что они будут продолжены, но есть понимание у руководства правительства Российской Федерации, что ситуацию надо улучшать и надо восстанавливать экономические отношения с Россией", – сказал Бойко.

Кандидат в президенты сказал, что пойдет по пути, который позволит "убрать взаимные ограничение, санкции, и обеспечить нормальный товарооборот".

Медведчук, который возглавляет политсовет "Оппозиционной платформы – За життя", утверждает, что "в результате договоренностей и заключения нового контракта с 1 января 2020 года" цена на российский газ для Украины может снизиться как минимум на 25%.

Кум президента России уточнил, что в пятницу в Москве обсуждали три вопроса: прямые поставки газа в Украину, вопрос газотранспортной системы, и "восстановление прагматических экономических отношений между Россией и Украиной".

"Мы исходим из того, что начался новый этап… И мы сделаем все зависимое от нас, от нашей политической силы, чтобы этот этап по восстановлению политических прагматических отношений не просто началася, но и продолжался", – сказал Медведчук.

Он также добавил, что их политсила "борется с существующей властью", которая "должна покинуть свои должностные кабинеты".

По мнению Медведчука, к власти должны прийти новые люди, в том числе, Бойко, чтобы "изменить ситуацию" и продолжить переговоры с Россией.

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Напомним:

  • 22 марта премьер России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
  • Кабмина 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23,5%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.
  • Гройсман заявил, что больше года длились переговоры МВФ с целью снять вопрос повышения цен на газ для населения с повестки дня. Кредиторы выдвигали требование приравнять цены на газ для населения до уровня промышленности.
    При таких условиях платежка рядового украинца за отопление должна вырасти на 60%. Правительство на это не соглашалось, приводя основной аргумент, что доходы украинцев пока не позволяют платить рыночную цену на газ.

Соня Лукашова, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: БойкоМедведчукРосcия
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