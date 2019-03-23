Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что его эксперты и юристы готовят законопроект о снятии неприкосновенности президента, судей и депутатов одним законом.

Об этом он сказал в эфире программы "Интервью с кандидатом" на телеканале ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"Пусть это прозвучит популистически, но в таком формате никто не предлагал и не читал в программах других кандидатов: это снятие неприкосновенности с президента, депутатов и судей. Все это должно быть в одном законе, желательно", - заявил Зеленский.

Он отметил, что Верховная Рада может снять неприкосновенность с президента, но заблокировать снятие ее с депутатов.

Отвечая на замечание о том, что неприкосновенность депутатов и президента записана в Конституции Украины, а неприкосновенность судей - "немного другой" вопросом, кандидат в президенты подчеркнул: "Наши правовые эксперты и юристы уже готовят этот законопроект. Посмотрим".

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