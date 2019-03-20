Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рейтинг Зеленского вырос, а у Порошенко немного упал

Среда, 20 марта 2019, 10:00
Рейтинг Зеленского вырос, а у Порошенко немного упал

Лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский, второе и третье места занимают лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и представленного в среду, 20 марта, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным опроса, среди тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании, Зеленского готовы поддержать 29,4% респондентов, Тимошенко 17,2%, Порошенко - 14,9% украинцев.

Отмечается, что за Анатолия Гриценко готовы отдать свой голос 10,7% опрошенных, а за Юрия Бойко - 10,4% респондентов.

Также сообщается, что готовность принять участие в голосовании на президентских выборах выразили 82,5% опрошенных.

Опрос был проведен центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко в период с 11 по 18 марта методом личного интервью.

Всего было опрошено 2047 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составила +/- 2,2%.

Что надо знать о главных кандидатов в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним:

  • Согласно данным опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко в феврале, лидером президентского рейтинга был Зеленский, за которого были готовы проголосовать 27,3% опрошенных, среди тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании.
  • Соответственно Тимошенко поддерживали 18,8% респондентов, Порошенко - 18,2%.
  • Первый тур президентских выборов состоится 31 марта, второй - 21 апреля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПорошенкоТимошенковыборы президента 2019социология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Зеленский
Зеленский поблагодарил воинов за активные действия на передовой
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Дуда и Зеленский неожиданно приехали в Луцк
Последние новости
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
Все новости...
Реклама: