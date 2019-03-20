Рейтинг Зеленского вырос, а у Порошенко немного упал

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Среда, 20 марта 2019, 11:00

Лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский, второе и третье места занимают лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и представленного в среду, 20 марта, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным опроса, среди тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании, Зеленского готовы поддержать 29,4% респондентов, Тимошенко 17,2%, Порошенко - 14,9% украинцев.

Отмечается, что за Анатолия Гриценко готовы отдать свой голос 10,7% опрошенных, а за Юрия Бойко - 10,4% респондентов.

Также сообщается, что готовность принять участие в голосовании на президентских выборах выразили 82,5% опрошенных.

Опрос был проведен центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко в период с 11 по 18 марта методом личного интервью.

Всего было опрошено 2047 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составила +/- 2,2%.

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Напомним:

  • Согласно данным опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко в феврале, лидером президентского рейтинга был Зеленский, за которого были готовы проголосовать 27,3% опрошенных, среди тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании.
  • Соответственно Тимошенко поддерживали 18,8% респондентов, Порошенко - 18,2%.
  • Первый тур президентских выборов состоится 31 марта, второй - 21 апреля.

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Темы: Зеленский Порошенко Тимошенко выборы президента 2019 социология


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