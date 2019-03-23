Венесуэла: США ввели санкции против банка в ответ на аресты оппозиции

Офис контроля за иностранными активами Минфина США ввел санкции против Банка экономического и социального развития Венесуэлы Bandes и его филиалов в ответ на аресты соратников Гуайдо.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

"Попытки режима Мадуро эксплуатировать институты Венесуэлы не знают границ. Представители режима превратили Bandes и его дочерние компании на средства для перемещения средств за границу в попытках помочь Мадуро", - говорится в заявлении.

По словам Минфина, Мадуро и его окружение изуродовали главную идею, которую должен реализовывать Банк экономического и социального развития страны.

В то же время в Вашингтоне обратили внимание на аресты оппозиционных лидеров в Венесуэле, в частности, Роберто Марреро, который является секретарем команды временного президента Хуана Гуайдо.

"Роберто Марреро и другие политические заключенные должны быть немедленно освобождены. Соединенные Штаты и международная коалиция не будут мириться с продолжением похищений, пыток и убийств граждан Венесуэлы режимом Мадуро", - подчеркнули в Минфине США.

Напомним: