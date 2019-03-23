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Венесуэла: США ввели санкции против банка в ответ на аресты оппозиции

Суббота, 23 марта 2019, 01:58

Офис контроля за иностранными активами Минфина США ввел санкции против Банка экономического и социального развития Венесуэлы Bandes и его филиалов в ответ на аресты соратников Гуайдо.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

"Попытки режима Мадуро эксплуатировать институты Венесуэлы не знают границ. Представители режима превратили Bandes и его дочерние компании на средства для перемещения средств за границу в попытках помочь Мадуро", - говорится в заявлении.

По словам Минфина, Мадуро и его окружение изуродовали главную идею, которую должен реализовывать Банк экономического и социального развития страны.

В то же время в Вашингтоне обратили внимание на аресты оппозиционных лидеров в Венесуэле, в частности, Роберто Марреро, который является секретарем команды временного президента Хуана Гуайдо.

"Роберто Марреро и другие политические заключенные должны быть немедленно освобождены. Соединенные Штаты и международная коалиция не будут мириться с продолжением похищений, пыток и убийств граждан Венесуэлы режимом Мадуро", - подчеркнули в Минфине США.

Напомним:

  • Ранее в Венесуэле задержали одного из главных помощников лидера местной оппозиции Роберто Марреро. Перед этим его дом обыскали сотрудники Службы национальной разведки Венесуэлы.
  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.

Темы: СШАВенесуэласанкции
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