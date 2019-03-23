Венесуэла: США ввели санкции против банка в ответ на аресты оппозиции
Офис контроля за иностранными активами Минфина США ввел санкции против Банка экономического и социального развития Венесуэлы Bandes и его филиалов в ответ на аресты соратников Гуайдо.
Об этом сообщается на сайте Минфина США.
"Попытки режима Мадуро эксплуатировать институты Венесуэлы не знают границ. Представители режима превратили Bandes и его дочерние компании на средства для перемещения средств за границу в попытках помочь Мадуро", - говорится в заявлении.
По словам Минфина, Мадуро и его окружение изуродовали главную идею, которую должен реализовывать Банк экономического и социального развития страны.
В то же время в Вашингтоне обратили внимание на аресты оппозиционных лидеров в Венесуэле, в частности, Роберто Марреро, который является секретарем команды временного президента Хуана Гуайдо.
"Роберто Марреро и другие политические заключенные должны быть немедленно освобождены. Соединенные Штаты и международная коалиция не будут мириться с продолжением похищений, пыток и убийств граждан Венесуэлы режимом Мадуро", - подчеркнули в Минфине США.
Напомним:
- Ранее в Венесуэле задержали одного из главных помощников лидера местной оппозиции Роберто Марреро. Перед этим его дом обыскали сотрудники Службы национальной разведки Венесуэлы.
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
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