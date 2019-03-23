На Донбассе от пули снайпера погиб медик

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Суббота, 23 марта 2019, 11:41

От пули вражеского снайпера на Донбассе погиб военный медик из Львовской области.

Об этом сообщается в субботу на странице в Facebook 24 ОМБр имени короля Даниила.

"В результате поражения вражеским снайпером в районе населенного пункта Новомихайловка погиб наш собрат - старший сержант Маркевич Владимир Михайлович", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что старший боевой медик находился на наблюдательном посту переднего края линии разграничения.

"В это время русские наемники совершили три выстрела из новой снайперской винтовки калибра 12,7 мм., одна из пуль которой пробила защитную стенку укрытия и смертельно ранила нашего защитника", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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