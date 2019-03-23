Боевики срывают открытие КПВВ "Золотое" - СЦКК

Действия российской оккупационной администрации на территории оккупированной части Луганской области делают невозможным открытие КПВВ "Золотое".

Об этом 23 марта заявили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК обратилась к СММ ОБСЕ по вопросу сотрудничества и получению дополнительных гарантий безопасности, соблюдению режима прекращения огня от оккупационной администрации РФ на оккупированных территориях, и обеспечению присутствия патрулей СММ ОБСЕ в указанном районе", - сообщили в СЦКК.

Однако представители оккупантов "не смогли предоставить гарантии безопасности, ссылаясь на текущую ситуацию по безопасности".

"Российская оккупационная администрация намеренно блокирует вопрос открытия КПВВ, чем ухудшает гуманитарную ситуацию в регионе", - заявили в СЦКК.

Напомним,