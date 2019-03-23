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Боевики срывают открытие КПВВ "Золотое" - СЦКК

Суббота, 23 марта 2019, 16:44
Боевики срывают открытие КПВВ Золотое - СЦКК

Действия российской оккупационной администрации на территории оккупированной части Луганской области делают невозможным открытие КПВВ "Золотое".

Об этом 23 марта заявили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК обратилась к СММ ОБСЕ по вопросу сотрудничества и получению дополнительных гарантий безопасности, соблюдению режима прекращения огня от оккупационной администрации РФ на оккупированных территориях, и обеспечению присутствия патрулей СММ ОБСЕ в указанном районе", - сообщили в СЦКК.

Однако представители оккупантов "не смогли предоставить гарантии безопасности, ссылаясь на текущую ситуацию по безопасности".

"Российская оккупационная администрация намеренно блокирует вопрос открытия КПВВ, чем ухудшает гуманитарную ситуацию в регионе", - заявили в СЦКК.

Напомним,

  • Ранее представитель Украины в ТКГ в Минске Евгений Марчук заявил, что контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" в Луганской области должен начать работу 24 марта.
  • Украинская сторона спланировала меры, направленные на открытие и ввод в эксплуатацию КПВВ, подготовила соответствующие документы и прошла необходимые процедуры по строительству, оборудованию и подготовке к открытию объекта.
  • 22 марта ВСУ предоставили гарантии по соблюдению режима прекращения огня во время проведения открытия и дальнейшего функционирования КПВВ в районе н.п.Золотое.
  • Договоренности сторон об открытии КПВВ предусматривались в Минских соглашениях от 21 сентября 2016 года. Согласно договору, украинские силы и боевики после недели "тишины" должны были отвести вооружение от линии разграничения на трех участках – в районах н.п. Станица Луганская, Золотое и Петровское.
  • Открыть пункт пропуска в Золотом должны были после разведения войск, но этого не произошло. 
  • Пункт "Золотое" с украинской стороны начал работу 31 марта 2016 года, боевики так и не открыли свою сторону для пересечения линии разграничения. 

Украинская правда

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Темы: ДонбассМинские соглашенияОРДЛО
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