Боевики срывают открытие КПВВ "Золотое" - СЦКК
Действия российской оккупационной администрации на территории оккупированной части Луганской области делают невозможным открытие КПВВ "Золотое".
Об этом 23 марта заявили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.
"Украинская сторона СЦКК обратилась к СММ ОБСЕ по вопросу сотрудничества и получению дополнительных гарантий безопасности, соблюдению режима прекращения огня от оккупационной администрации РФ на оккупированных территориях, и обеспечению присутствия патрулей СММ ОБСЕ в указанном районе", - сообщили в СЦКК.
Однако представители оккупантов "не смогли предоставить гарантии безопасности, ссылаясь на текущую ситуацию по безопасности".
"Российская оккупационная администрация намеренно блокирует вопрос открытия КПВВ, чем ухудшает гуманитарную ситуацию в регионе", - заявили в СЦКК.
Напомним,
- Ранее представитель Украины в ТКГ в Минске Евгений Марчук заявил, что контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" в Луганской области должен начать работу 24 марта.
- Украинская сторона спланировала меры, направленные на открытие и ввод в эксплуатацию КПВВ, подготовила соответствующие документы и прошла необходимые процедуры по строительству, оборудованию и подготовке к открытию объекта.
- 22 марта ВСУ предоставили гарантии по соблюдению режима прекращения огня во время проведения открытия и дальнейшего функционирования КПВВ в районе н.п.Золотое.
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