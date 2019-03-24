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Воскресенье, 24 марта 2019, 03:36

СМИ: Министры правительства Мэй сговорились отправить ее в отставку

Министры правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй попытаются свергнуть ее в течение нескольких дней.

Об этом пишет Reuters.

Как сообщило британское издание The Sunday Times, 11 неназванных министров договорились, что премьер-министр должна уйти в отставку.

"Конец близок. Она уйдет в течении 10 дней", - цитирует неназванного министра издание.

"Её взгляды перестают быть нормальными. Нельзя быть членом кабинета, который просто опускает голову в песок", - цитирует газета другого министра.

The Sunday Times сообщила, что де-факто заместитель Мэй, Дэвид Лидингтон, является одним из претендентов на пост временного премьер-министра, но другие настаивают на министре окружающей среды Майкле Гове или министре иностранных дел Джереми Ханте.

Газета сообщила, что министры встретятся с Мэй в понедельник. Если она откажется уйти, министры будут угрожать своей отставкой.

Как пишет Reuters, офис Мэй отказались комментировать эти сообщения.

Напомним:

  • ЕС согласился перенести выход Британии на 22 мая, если британский парламент на следующей неделе проголосует за соглашение о Brexit.
  • Если же Палата общин не сможет проголосовать или третий раз отклонит соглашение, Британия получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как она будет действовать дальше.

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Темы: Великобритания Brexit


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