ОПОРА: Агитацию Павлычко за Порошенко оплатили из избирательного фонда

Аренда помещения Дома культуры в Богуславе, где во время творческого вечера поэт Дмитрий Павлычко агитировал за кандидата в президенты Петра Порошенко, была оплачена из избирательного фонда кандидата.

Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА", ссылаясь на договор аренды и платежные поручения, предоставленные доверенным лицом кандидата на пост президента.

"В договоре аренды указано, что кандидат на пост президента Петр Порошенко в лице распорядителя текущего счета избирательного фонда Нины Южаниной и отдел культуры Богуслаевськои РГА в лице Александра Терещенко заключили договор аренды помещения зрительного зала Богуславского районного Дома культуры", - говорится в сообщении.

Стоимость аренды помещения составляет 500 грн. в час, таким образом за мероприятие, длившееся с 13:00 до 15:00 14 марта с текущего счета избирательного фонда в АО "Международный инвестиционный банк" на счет отдела культуры Богуслаевськои РГА было уплачено 1000 грн.

В ОПОРЕ напомнили, что оплата подобных мероприятий должно осуществляться только из средств избирательного фонда.

"Информация о размерах и источниках взносов, поступивших на счета избирательного фонда, движении средств, а также их остатках на счетах закрыта для общества: ЦИК не предоставляет такую ​​информацию на информационные запросы общественных организаций, считая ее банковской тайной. Законодательство Украины предусматривает возможность получения обществом информации о расходах из избирательных фондов только после обнародования промежуточных финансовых отчетов кандидатов на выборах", - отметила советник по юридическим вопросам ГС "ОПОРА" Ольга Коцюруба.

В организации подчеркнули, что обнародование кандидатами информации о расходах их избирательного фонда "будет способствовать публичности процесса и осознанному волеизъявлению избирателей".

Напомним,