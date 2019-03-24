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Копию Томоса отвезут полярникам в Антарктиду

Воскресенье, 24 марта 2019, 18:11

Участникам украинской экспедиции в Антарктиде передадут копию Томоса, которая будет храниться на полярной станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщили в пресс-центре Национального Антарктического научного центра.

"Часовня святого равноапостольного князя Владимира на станции была возведена в 2011 году, во времена президентства Виктора Януковича. По указанию "сверху" строить часовню было поручено УПЦ Московского патриархата. Учитывая то, что участники антарктических экспедиций, которые являются верующими, духовно привержены идее единой поместной Украинской церкви, было решено просить владыку ПЦУ Епифания о переводе часовни в лоно Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.

Голосование за решение о переходе в ПЦУ состоится во время ротации украинской антарктической экспедиции, когда на станции "Академик Вернадский" будут присутствовать участники 23 и 24 экспедиции, а также сезонный отряд ученых.

Участники 24-й экспедиции отправятся на станцию ​​"Академик Вернадский" 26 марта.

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Напомним,

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные парафии переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.

Украинская правда
Темы: томосцерковьвиборы
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