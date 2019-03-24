В Венесуэлу прибыли российские самолеты и сотня военных - СМИ
В международный аэропорт Майкетии (Каракас) в Венесуэле прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.
Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на сообщения журналиста Хавьера Майорку.
По утверждению журналиста, 23 марта на самолетах прибыли 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск РФ Василием Тонкошкуровым.
На Ан-124 вместе с контингентом в Венесуэлу прибыли "35 тонн материалов".
Подтверждения данной информации из других источников нет, Минобороны РФ информацию о прибытии в Венесуэлу российских самолетов не комментирует.
Hoy llegaron al aeropuerto Internacional de Maiquetía estos dos aviones de la Fuerza Aerea rusa.— Federico Black B. (@FedericoBlackB) 23 березня 2019 р.
1 Ilyushin Il-62M
1 Antomov 124
Fotos: cortesía pic.twitter.com/w7hgQhyivr
По данным онлайн-сервисов, самолеты прибыли в Каракас из Сирии через Дакар.
⚠ The Russian AF plane that left Syria yesterday... Now heading over the Caribbean towards #Venezuela— CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 23 березня 2019 р.
🇷🇺 Russian Air Force
IL62 RA86496 pic.twitter.com/ru99bkZy6v
#23Mar ¡ATENCIÓN! Rusia desplegó aviones militares Antonov An-124 e Ilyushin IL-62 a Venezuela— Webinfomil.com (@Webinfomil) 23 березня 2019 р.
➡️https://t.co/UUH5jWT9Dk#VenezuelaContraElTerrorismo #OperaciónLibertadVzla pic.twitter.com/wPoZkK7JRH
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua