В Венесуэлу прибыли российские самолеты и сотня военных - СМИ

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Воскресенье, 24 марта 2019, 21:08

В международный аэропорт Майкетии (Каракас) в Венесуэле прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.

Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на сообщения журналиста Хавьера Майорку. 

По утверждению журналиста, 23 марта на самолетах прибыли 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск РФ Василием Тонкошкуровым. 

На Ан-124 вместе с контингентом в Венесуэлу прибыли "35 тонн материалов". 

Подтверждения данной информации из других источников нет, Минобороны РФ информацию о прибытии в Венесуэлу российских самолетов не комментирует. 

По данным онлайн-сервисов, самолеты прибыли в Каракас из Сирии через Дакар. 

 

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Темы: Венесуэла Росcия армия


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