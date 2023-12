В Венесуэлу прибыли российские самолеты и сотня военных - СМИ

В международный аэропорт Майкетии (Каракас) в Венесуэле прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.

Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на сообщения журналиста Хавьера Майорку.

По утверждению журналиста, 23 марта на самолетах прибыли 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск РФ Василием Тонкошкуровым.

На Ан-124 вместе с контингентом в Венесуэлу прибыли "35 тонн материалов".

Подтверждения данной информации из других источников нет, Минобороны РФ информацию о прибытии в Венесуэлу российских самолетов не комментирует.

По данным онлайн-сервисов, самолеты прибыли в Каракас из Сирии через Дакар.

⚠ The Russian AF plane that left Syria yesterday... Now heading over the Caribbean towards #Venezuela



🇷🇺 Russian Air Force

IL62 RA86496 pic.twitter.com/ru99bkZy6v