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В Венесуэлу прибыли российские самолеты и сотня военных - СМИ

Воскресенье, 24 марта 2019, 20:08
В Венесуэлу прибыли российские самолеты и сотня военных - СМИ

В международный аэропорт Майкетии (Каракас) в Венесуэле прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.

Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на сообщения журналиста Хавьера Майорку. 

По утверждению журналиста, 23 марта на самолетах прибыли 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск РФ Василием Тонкошкуровым. 

На Ан-124 вместе с контингентом в Венесуэлу прибыли "35 тонн материалов". 

Подтверждения данной информации из других источников нет, Минобороны РФ информацию о прибытии в Венесуэлу российских самолетов не комментирует. 

По данным онлайн-сервисов, самолеты прибыли в Каракас из Сирии через Дакар. 

 

Напомним, 

  • 21 января в Венесуэле группа военных совершила попытку отстранить от власти действующего президента Николаса Мадуро, который занимает должность с 2013 года.
  • 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента
  • Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США после того, как президент США Дональд Трамп поддержал Гуайдо. 
  • ЕС, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
  • МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
  • На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенесуэлаРосcияармия
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