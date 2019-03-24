Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский рассказал, сколько стоит его кампания и когда Украина вернет Крым

Воскресенье, 24 марта 2019, 21:29
Зеленский рассказал, сколько стоит его кампания и когда Украина вернет Крым

Избирательная кампания кандидата в президенты Владимира Зеленского стоит 70 миллионов гривен.

Об этом 24 марта в эфире телеканала 1+1 сообщил сам Зеленский.

"Наша кампания на сегодня стоит 70 млн гривен. Это деньги мои, моих компаньонов - учредителей "Студии Квартал 95" и деньги друзей", - сообщил он.

По словам Зеленского, он "подписал выходы из всех структур "Студии Квартал 95", одним из учредителей которых он является.

"Независимо от того, как закончатся выборы. ... Это длинная юридическая цепочка, для этого не надо ждать 5 лет, юридическая сделка завершится в течение нескольких месяцев", - сообщил он.

При этом Зеленский повторил, что не считает сериал "Слуга народа" агитацией: "Мы показали, какой страну мы видим, о какой мечтаем. Может ли быть мечта агитацией?".

В случае победы на выборах одним из первых законов Зеленский предложит принять закон об импичменте. 

"Есть один цивилизованный способ убрать президента, который погряз в коррупции или проворовался. Это закон про импичмент", - заявил Зеленский.

Также Зеленский заявил, что Украина сможет вернуть оккупированный Россией Крым только после того, как в РФ сменится власть.

"Если мы победим (на выборах-219 - ред.) - это будет первым шагом на пути возвращения Крыма. Может кто-то расстроится, но я считаю, что возвращение Крыма возможно только после того, как сменится власть в России", - отметил он. 

Относительно ситуации на Донбассе он отметил, что путей несколько: "Первый - дипломатический. Есть "Минский процесс", его хотелось бы расширить, трансформировать, добавить представителей США и Великобритании".

"Что должно быть №1 - "информационная война": люди, проживающие на оккупированных территориях, потеряли связь с нами. Второе - поднимать украинскую экономику", - отметил он.

По его словам, "налоговая амнистия" и "нулевая декларация", которую он предложит, в первую очередь будет касаться "гастарбайтеров, мелких, средних бизнесменов".

"Они должны "открыться", положить деньги в украинскую экономику, заплатить 5% государству и начать с чистого листа", - пояснил кандидат.

Читайте также: 

Что нужно знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры 

Что нужно знать избирателю о Владимире Зеленском

Напомним, 

  • 31 марта состоятся очередные выборы президента Украины, участие в них примут 39 кандидатов

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019ЗеленскийКрымРосcияаннексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
Все новости...
Реклама: