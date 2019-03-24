Зеленский рассказал, сколько стоит его кампания и когда Украина вернет Крым

Избирательная кампания кандидата в президенты Владимира Зеленского стоит 70 миллионов гривен.

Об этом 24 марта в эфире телеканала 1+1 сообщил сам Зеленский.

"Наша кампания на сегодня стоит 70 млн гривен. Это деньги мои, моих компаньонов - учредителей "Студии Квартал 95" и деньги друзей", - сообщил он.

По словам Зеленского, он "подписал выходы из всех структур "Студии Квартал 95", одним из учредителей которых он является.

"Независимо от того, как закончатся выборы. ... Это длинная юридическая цепочка, для этого не надо ждать 5 лет, юридическая сделка завершится в течение нескольких месяцев", - сообщил он.

При этом Зеленский повторил, что не считает сериал "Слуга народа" агитацией: "Мы показали, какой страну мы видим, о какой мечтаем. Может ли быть мечта агитацией?".

В случае победы на выборах одним из первых законов Зеленский предложит принять закон об импичменте.

"Есть один цивилизованный способ убрать президента, который погряз в коррупции или проворовался. Это закон про импичмент", - заявил Зеленский.

Также Зеленский заявил, что Украина сможет вернуть оккупированный Россией Крым только после того, как в РФ сменится власть.

"Если мы победим (на выборах-219 - ред.) - это будет первым шагом на пути возвращения Крыма. Может кто-то расстроится, но я считаю, что возвращение Крыма возможно только после того, как сменится власть в России", - отметил он.

Относительно ситуации на Донбассе он отметил, что путей несколько: "Первый - дипломатический. Есть "Минский процесс", его хотелось бы расширить, трансформировать, добавить представителей США и Великобритании".

"Что должно быть №1 - "информационная война": люди, проживающие на оккупированных территориях, потеряли связь с нами. Второе - поднимать украинскую экономику", - отметил он.

По его словам, "налоговая амнистия" и "нулевая декларация", которую он предложит, в первую очередь будет касаться "гастарбайтеров, мелких, средних бизнесменов".

"Они должны "открыться", положить деньги в украинскую экономику, заплатить 5% государству и начать с чистого листа", - пояснил кандидат.