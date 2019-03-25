Если Зеленский проиграет, "Слуга народа" может пойти в Раду без него

Комик Владимир Зеленский в случае проигрыша на выборах президента не будет оспаривать их результаты, но и в парламентских выборах может не участвовать.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Я. Ты. Он. Она. Какой "План Б" у Порошенко, Тимошенко и Зеленского".

"Поднимать Майдан никто не будет. Крови достаточно в нашей стране", - заявлял Зеленский на встрече с журналистами иностранных СМИ.

В случае проигрыша на президентских выборах руководитель студии "Квартал 95" собирается вести партию "Слуга народа" на парламентские. Согласно последним соцопросам, шансы у нее высокие.

"Никто не опустит руки. Впереди парламентские выборы, где партия "Слуга народа" имеет все шансы победить", - утверждают в штабе Зеленского.

Правда, непонятно, захочет ли комик-кандидат лично идти работать в Верховную Раду.

"Президент и депутат – это два разных мира. Работа в парламенте обычно рутинная и неблагодарная, в которой неопытному политику легко потеряться среди 450 депутатов.

При таких условиях "Слуга народа" может баллотироваться в парламент с поддержкой Зеленского, но без его присутствия в списках", - говорится в статье.

Отмечается, что сейчас Зеленский оказался в наиболее удобном положении. Он имеет самый высокий рейтинг, но совсем не боится проиграть.

Кроме того, он единственный кандидат, который не тратит безумных денег на рекламную кампанию – он может еще и заработать на ней, когда покажут третью часть сериала "Слуга народа".

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