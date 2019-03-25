"Кот в мешке": Геращенко сердит, что журналисты "подыгрывают" Зеленскому

Представительница партии действующего президента Ирина Геращенко заявила о деградации украинского медиапространства и "подыгрывании" журналистов одному из кандидатов в президенты.

Она написала в Facebook, что в 2004 году была комиссия по журналистской этике, которая разоблачала темники и заявляла о недопустимости журналистского "киллерства", а теперь лишь некоторые журналисты осудили "откровенную деградацию украинского медиапространства, и то – лишь в Фб".

По словам Геращенко, даже на общенациональных каналах "редакционная политика определяется собственником – и ноль позиции журналистского коллектива".

"На некоторые каналы уже давно вернулись темники и черные списки. Правда, теперь их формирует не власть, а олигархат. Процветает "джинса" и так называемая "блокада на негатив против своего кандидата", чернуха, заказуха и другие вещи, далекие от журналистики", – заявила Геращенко, которая прошла в парламент с БПП.

Она отметила, что мониторинговая миссия ОБСЕ называла одной из ключевых угроз этой избирательной кампании "олигархизации СМИ".

По мнению Геращенко, не только политики должны нести ответственность за свои действия, но и медиа.

"Журналисты откровенно подыгрывают виртуальной кампании одного из кандидатов, и возможный выбор украинцев "кота в мешке" – будет и их ответственностью. И это будет не смешной шуткой", – заявила она, очевидно, намекая на шоумена Владимира Зеленского.

"Наше медиапространство оказалось не готовым к разгулу свободы слова", – считает первый заместитель главы Верховной Рады.

Геращенко также заявила: "Недавно на одном из телеканалов кандидаты в президенты подмахнули бумажку о честных выборах. Примечательно, что сами эти кандидаты продолжают врать, задействовать различные схематозы в избирательной кампании".

"И никто из этих "честных и белых" не осудил медиакилерство и откровенные манипуляции с эфирными сетками и ложь. Боятся потерять еженедельные походы в "честную студию". Двойные стандарты – диагноз наших кандидатов", – добавила она.

"Примечательно, как радикалы и националисты, честные и другие всех фасонов кандидаты, осудили трансляцию одной встречи в Москве на парочке телеканалов и... правильно, помчались в эфиры и студии этих телеканалов. Рассказывать о плохом президенте", – возмутилась Геращенко под конец.