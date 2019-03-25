Геращенко: РФ не дала Украине отремонтировать мост на Луганщине

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что в Станицу Луганскую выехали строители с техникой, чтобы отремонтировать разрушенный оккупантами мост, однако российская сторона не откликнулась на просьбу обеспечить режим тишины на время проведения ремонтных работ.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, в понедельник 26 украинских строителей и 13 единиц строительной техники выехали к разрушенному российскими войсками и боевиками мосту в Станице Луганской, чтобы начать реконструкцию этого объекта.

"Украинская сторона накануне направила дипломатическую ноту странам нормандского формата, мы требуем от РФ режима тишины на время проведения ремонтных работ и приступаем к реконструкции", - сообщила она.

Геращенко отметила, что мост оккупанты разбили в 2014 году, а на его остатках установили российский блок-пост с боевиками.

Она отметила, что несколько лет Украина заявляла о готовности немедленной реконструкции вместе с представителями Международного комитета Красного креста, которые предлагали участие в ремонте объекта, и самостоятельно, но Россия и подконтрольные ей боевики все время блокировали ремонт моста.

"Сейчас ситуация просто катастрофическая. Вместе со снегом сошли все те дощечки, остатки лестницы, парапеты, которые боевики называли "мостом", и это реально адская дорога, которую ежедневно вынуждены преодолевать тысячи украинцев", - заявила Геращенко.

Она добавила, что в понедельник, вместе с представителем Украины в ТКГ Евгением Марчуком провели видеоконференцию с командующим Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергеем Наевым, который доложил о полной готовности украинской стороны приступить к реконструкции моста.

Отмечается, что на месте присутствовали представители СММ ОБСЕ.

"К сожалению, РФ не дала никакого ответа на запрос Украины обеспечить режим тишины. Мы ожидаем от ОБСЕ и стран нормандского формата четкого публичного обращения в РФ с требованием прекратить блокировать решения гуманитарных проблем Донбасса", - сказала Геращенко.

Она отметила, что РФ должна убрать свой блок-пост посреди разрушенного моста, немедленно провести разминирование территорий вблизи Северского Донца и предоставить режим тишины для украинских строителей.