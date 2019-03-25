Количество тех, кто хочет видеть премьером Гройсмана, уменьшилось

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Понедельник, 25 марта 2019, 14:18

Количество украинцев, которые хотели бы после выборов президента видеть премьером Владимира Гройсмана, уменьшилось на 2,2% по сравнению с февралем.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии в марте.

Немного выросло количество тех, кто хотел бы видеть премьером Сергея Таруту (7,2% против 5,1% в феврале) и Арсения Яценюка (6,1% против 4,6% в феврале).

При этом почти 55% избирателей не знают, кого хотели бы видеть своим премьером. 

 

Опрос проходил с 12 по 23 марта. Методом личного интервью было опрошено 2014 респондентов из всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса) в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2% – для показателей близких до 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

Украинская правда

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Темы: премьер опрос Гройсман


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