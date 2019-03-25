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Украли $24 миллиона: Объявлены подозрения подельникам экс-министра обороны

Понедельник, 25 марта 2019, 14:17

Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшим руководителям государственного концерна "Укрспецэкспорт", которые вместе с экс-министром обороны Дмитрием Саламатиным в течение 2010-2012 годов украли у государства 23,87 млн долларов.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

По ее словам, преступники заключили соглашение о сотрудничестве с иностранной компанией, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, с целью оформления фиктивных хозяйственных отношений и незаконного перечисления денег без выполнения каких-либо работ и услуг для ГК "Укрспецэкспорт".

Сарган сообщила, что указанные лица (их количество она не называет) скрываются от следствия и объявлены в розыск.

По информации пресс-секретаря, в отношении вышеупомянутых лиц Главная военная прокуратура ГПУ ведет расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Напомним:

  • Ранее подозрение объявили самому Саламатину. Сначала он руководил "Укрспецэкспортом", затем его назначили главой "Укроборонпрома", а с 8 февраля по 24 декабря 2012 года он был министром обороны Украины.
  • По словам генпрокурора Юрия Луценко, Саламатин участвовал в составе преступной организации экс-президента Виктора Януковича, воровал имущество в особо крупных размерах путем злоупотребления властью, совершал государственную измену в интересах России, подрывал обороноспособность, государственную и экономическую безопасность Украины, вытесняя ее с мировых рынков оружия в пользу РФ.
  • В частности, Саламатин сорвал контракт между Харьковским конструкторским бюро имени Морозова, ГП "Антонов", ГП "СВТФ "Прогресс" и Минобороны Ирака на поставку, ремонт и обслуживание военной техники. Это привело к убыткам Украины на 560 миллионов долларов.
  • Саламатин переехал из России в Украину в 1999 году, а гражданство получил в 2004-м.
  • Уже в 2006 году он стал депутатом Верховной рады от Партии регионов, а в 2010-м Янукович назначил его главой "Укрспецэкспорта" (с 2011 года – "Укроборонпрома").
  • В феврале 2012 года Саламатин стал министром обороны, несмотря на заявления оппозиции о его связях с российскими спецслужбами.
  • Как свидетельствует анализ, проведенный Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, за 2012-2014 годы – при министрах Дмитрии Саламатине и Павле Лебедеве – списали 292 танка (осталось 1436), 64 БТР-60 (осталось 2020 бронированных машин), 98 боевых самолетов (осталось 158 штук), 16 вертолетов армии (осталось 188), а также 223 тактических ракеты (из 1072 осталось 849 штук).
  • СБУ взялась за махинации с оружием экс-главы Минобороны Саламатина еще в 2013 году – тогда спецслужба в сопровождении группы "Альфа" нагрянули в здание Госконцерна "Укроборонпром" и провела выемку документов в офисе компании "Укрспецэкспорт".

Украинская правда

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Темы: МинобороныГенпрокуратуракриминалСаламатин
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