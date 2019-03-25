Украли $24 миллиона: Объявлены подозрения подельникам экс-министра обороны

Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшим руководителям государственного концерна "Укрспецэкспорт", которые вместе с экс-министром обороны Дмитрием Саламатиным в течение 2010-2012 годов украли у государства 23,87 млн долларов.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

По ее словам, преступники заключили соглашение о сотрудничестве с иностранной компанией, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, с целью оформления фиктивных хозяйственных отношений и незаконного перечисления денег без выполнения каких-либо работ и услуг для ГК "Укрспецэкспорт".

Сарган сообщила, что указанные лица (их количество она не называет) скрываются от следствия и объявлены в розыск.

По информации пресс-секретаря, в отношении вышеупомянутых лиц Главная военная прокуратура ГПУ ведет расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Напомним: