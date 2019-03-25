Президентские рейтинги: 3 соцслужбы показали большое совместное исследование

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Понедельник, 25 марта 2019, 16:41

В первой половине марта кандидаты в президенты Петр Порошенко и Юлия Тимошенко набирали почти равные рейтинги в соцопросе, а шоумен Владимир Зеленский опережал их.

Об этом говорится в совместном исследовании КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг среди 15 тысяч человек.

Желание проголосовать за действующего президента выразили 16,4% тех, кто определился с выбором и намерены принять участие в голосовании. За лидера "Батькивщины" готовы отдать голос 16,6%.

 

При этом лидером остается Зеленский, которого поддерживают 27,7%.

Главу "Громадянської позиції" Анатолия Гриценко в начале марта планировали поддержать 9,7%.

Еще 8,4% готовы проголосовать за Юрия Бойко, соратника кума президента России Виктора Медведчука.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко набирает в соцопросе 5,3%, нардеп от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул – 4%, бывший глава Службы безопасности Игорь Смешко – 3,7%.

Рейтинг других кандидатов – ниже 2%.

В частности, за Руслана Кошулинского от "Свободы" собираются голосовать 1,8%, за Александра Шевченко – 1,3%, за Валентина Наливайченко – 0,6%.

Опрос проводился 5-14 марта 2019 года среди 15 тысяч респондентов во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 0,8%.

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Напомним:

  • По данным исследования КМИС, проведенного 14-22 марта, лидером среди кандидатов в президенты является Зеленский, за которого готовы отдать свои голоса 32,1%. Порошенко и Тимошенко поддерживают 17,1% и 12,5% соответственно.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 президент социология виборы


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