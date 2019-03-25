Более четверти украинцев сталкивались с подкупом

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Понедельник, 25 марта 2019, 16:53

27% избирателей заявляют, что сталкивались с фактами подкупа во время этой президентской избирательной кампании, 65% говорят, что не имели такого опыта.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и Социологической группой Рейтинг в первой половине марта.

Среди тех, кто сталкивался с подкупом, 6% – имели личный опыт, 21% – слышали об этом от близких и знакомых.

"Больше всего тех, кто говорил о фактах подкупа, зафиксировано среди жителей Юга, Донбасса, Севера и в столице", - отмечают социологи.

 

Вместе с этим 42% опрошенных ожидают значительных фальсификаций на выборах президента 31 марта, 41% считают, что фальсификации будут незначительными.

Вообще не ожидают никаких фальсификаций выборов только 6%.

Больше всего тех, кто ожидает значительных фальсификаций, среди жителей Юга, избирателей Александра Вилкула и Юрия Бойко, а также среди тех, кто вообще не будет участвовать в выборах. 

 

Опрос проходил 5-14 марта среди 15 тысяч респондентов во всех областях Украины (за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки: не более 0,8%.

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Напомним:

  • Избирательные штабы действующего президента Петра Порошенко и экс-премьер-министра Юлии Тимошенко обвиняют друг друга в подкупе избирателей и нечестной кампании.
  • 31 марта состоится первый тур выборов президента.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 подкуп опрос


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