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На Донбассе погиб боевик, еще двоих ранили – штаб

Понедельник, 25 марта 2019, 17:16

В районе проведения операции объединенных сил было зафиксировано три обстрела позиций ООС, в результате которых двое военнослужащих ООС получили ранения. В ответ военные применили огонь - один боевик погиб, еще двое получили ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке ООС 25 марта.

"Противник совершил три провокационные обстрелы наших позиций в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - отметили в ООС.

В частности, из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра боевики стреляли в районе села Крымское, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новотошковское, из стрелкового оружия - вблизи поселка Луганское.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены", - говорится в сообщении.

В то же время, в пресс-центре утверждают, что подразделения ООС "заставили противника прекратить обстрел".

"Ответным огнем уничтожен один и ранены двое оккупантов", - сообщает пресс-центр.

В ведомстве уверяют, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСДонбасстерроризм
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