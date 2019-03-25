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В Минске массовые аресты: облава на участников акции ко Дню Воли

Понедельник, 25 марта 2019, 17:53

В центре белорусской столицы милиция начала задерживать людей, которые участвуют в праздновании Дня Воли.

Об этом пишет местное оппозиционное издание Charter 97.

По его информации, на Октябрьской площади задержаны исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов и сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский. Лидеров правоцентристской коалиции задержали прямо на глазах журналистов.

Оппозиционные политики собирались возложить цветы к дому, где была провозглашена Белорусская Народная Республика.

Также здесь задержали оппозиционную активистку Алену Толстую, приковавшую себя цепью к столбу.

Как пояснила Толстая, она сделала это, так как "День Воли проходит в неволе". Активистка высказала свой протест против задержаний, которые прошли 24 марта. К активистке подошли милиционеры, проверили документы, перекусили цепь и задержали через 10 минут после начала акции.

 

Кроме них, были задержаны музыканты Лявон Вольский, Игорь Варашкевич и Змитер Войтюшкевич и Павел Аракелян, которые собирались дать бесплатный концерт в центре Минска.

 

Сейчас Октябрьскую площадь патрулируют десятки сотрудников милиции в штатском, рядом с площадью стоят автозаки.

Несколько десятков человек, которые пришли на концерт, продолжают петь песни известных музыкантов, несмотря на задержания. Милиция предупредила участников импровизированного концерта, что к ним может быть применена сила.

Напомним:

  • День Воли – неофициальный национальный белорусский праздник, годовщина возникновения первого национального белорусского государства, Белорусской Народной Республики (25 марта 1918 года).
  • С начала 1990-х годов в Минске и других городах Беларуси проводятся политические акции, митинги, шествия, посвященные этой дате. Эти массовые акции неоднократно насильственными методами останавливала милиция, активистов, принимавших в них участие - арестовывали.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьчрезвычайное происшествие
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