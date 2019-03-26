В ООН отреагировали на решение Трампа по Голанским высотам

Организация Объединенных Наций продолжит политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами несмотря на политическую декларацию, которую подписал в понедельник президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает "Укринформ".

"Политика ООН по Голанским высотам нашла отражение в соответствующих резолюциях Совета Безопасности, и эта политика не изменилась", - подчеркнул Дюжаррик.

Официальный представитель главы Организации подчеркнул, что Израиль захватил часть территории Сирии в 1967 году.

По его словам, позиция генсека ООН в этом вопросе также остается неизменной.

Напомним: