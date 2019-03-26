В Венесуэле - снова масштабные отключения электроэнергии

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии в нескольких штатах. В понедельник, 25 марта, без света остались и районы столицы - Каракаса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что свет исчез и в центре Каракаса, где расположены президентский дворец и большинство министерств. Власти заявили о закрытии метро в столице.

По словам очевидцев, электроснабжение отключили в некоторых западных штатах страны, при этом свет есть в южном городе Пуэрто-Ордас и в некоторых частях Валенсии - третьем по величине городе страны.

Позже министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что причиной нового "блэкаута" стала кибератака, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

"Отключение электроэнергии, зафиксированное в понедельник в Венесуэле, спровоцированное проведенной кибератакой, нацеленной на ГЭС Гури", - говорится в сообщении.

Напомним: