Порошенко в марте задекларировал более 83 миллиона дивидендов

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Вторник, 26 марта 2019, 12:43

Президент Украины, кандидат на пост главы государства Петр Порошенко в марте внес в декларацию изменения в имущественном состоянии на общую сумму 165,5 миллионов гривен.

Соответствующая информация отражена в электронной декларациях за 1 марта и 22 марта.

Так, в сообщении, представленном в реестре деклараций от 1 марта, президент указал 45 миллионов гривен дивидендов, которые поступили ему от компании ПАО "ЗНКИФ" Прайм эссетс Кэпитал", бенефициаром которой он является.

Кроме того указывается, что еще 983 941 грн Порошенко получил в виде процентов от Международного инвестиционного банка, который принадлежит ему.

А также он получил в виде возврата стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа на сумму 80947884 грн.

Согласно сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии, поданном в реестр е-деклараций 22 марта, Порошенко получил еще 38,5 млн грн дивидендов от ПАО "ЗНКИФ" Прайм эссетс Кэпитал ".

Напомним:

  • В феврале Петр Порошенко задекларировал почти 20 миллионов гривен дивидендов и процентов.
  • В 2018 году доходы президента выросли почти в 8 раз: За неполный 2018 Порошенко задекларировал почти 124 миллиона гривен прибыли.

Украинская правда

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Темы: Порошенко президент декларации
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