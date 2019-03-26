Тимошенко говорит, что через месяц поднимет пенсии в три раза

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко утверждает, что уже в первый месяц ее работы на посту президента ни один пенсионер в стране не будет получать пенсии ниже 4425 гривен.

Об этом она заявила в Ужгороде во время своего предвыборного тура, передает пресс-служба "Батькивщины".

По ее словам, уже через месяц после инаугурации ни один человек в Украине не будет получать зарплату или пенсию меньше прожиточного минимума.

Она раскритиковала нынешнюю власть за реформы, в результате которых "пенсионеры получают меньше 2 тыс. грн", в то время, как прожиточный минимум составляет 4425 грн.

"В первый месяц работы нового президента меньше, чем 4425 грн, никто не будет получать! Геноцид украинских пенсионеров надо прекращать", - сказала политик.

При этом она отметила, что те, кто "больше работал", будут иметь и большие пенсии.

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