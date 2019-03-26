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Суд отказался решать, имел ли право Порошенко просить о Томосе

Вторник, 26 марта 2019, 19:00
Суд отказался решать, имел ли право Порошенко просить о Томосе

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска общественной организации к президенту Петру Порошенко относительно обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

"Рассмотрев материалы дела, исследовав имеющиеся доказательства и установив, что истцом (ОО "Неправительственная организация верховенство права" - УП) был неправильно выбран способ защиты нарушенного права, суд отказал в удовлетворении иска", - говорится в сообщении.

Решение суда вступает в законную силу в срок и порядок, предусмотренные ст. 255 Кодекса административного судопроизводства Украины. Оно может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные статьями 295 - 297 Кодекса административного судопроизводства Украины.

В комментарии УП основатель ОО "Неправительственная организация верховенство права" Алексей Стародубов подтвердил, что суд отказал в удовлетворении иска.

"В судебном заседании была озвучена вступительная и резулятивная части решения. Мотивировочной части пока еще нет. По мнению судьи, которое тот озвучил уже после заседания, с иском о наличии или отсутствии компетенции могут обращаться лишь органы власти и должностные лица", - рассказал Стародубов.

Он отметил, что исковое заявление рассматривалось судом почти полгода, вместо предусмотренных законодательством тридцати дней.

Также Стародубов добавил, что пока рано говорить об апелляции и пока он ждет полного текста решения.

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Митрополит Киевский Епифаний. Как в Украине появилась автокефальная Церковь

Напоминаем:

  • В октябре 2018 года стало известно, что суд рассмотрит иск общественной организации к президенту Петру Порошенко относительно обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине.
  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные парафии переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалииУкраинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.

Украинская правда
Темы: судтомосПорошенко
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