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В ЦИК сообщили, сколько избирателей временно изменили место голосования

Среда, 27 марта 2019, 00:06
В ЦИК сообщили, сколько избирателей временно изменили место голосования

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что со 2 января до 25 марта правом временно изменить место голосования на президентских выборах воспользовались 315 725 украинцев.

Об этом она написала в Facebook во вторник вечером.

"Отделы ведения Государственного реестра избирателей работали на пределе возможного, оформляя заявления о временном изменении голосования без изменения избирательного адреса.

За последнюю неделю было подано более 210 тісяч заявлений о временном изменении места голосования, в то время как за предыдущие почти три месяца - около 100 тысяч", - отметила председатель ЦИК.

По ее словам, наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей - 63 869 и 28 834 соответственно.

Отделы ведения Госреестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.

Слипачук подчеркнула, что на сайте ГРВ в результатах ответа на запрос о наличии избирателя в Госреестре добавлена ​​информация о временной смене места голосования. Также там указаны номер и адрес избирательного участка, в список которой будет включен избиратель.

Напомним:

  • Ранее Слипачук сообщила, что по состоянию на 22 марта место голосования временно изменили 181 602 граждан. Из них 44 997 и 21 787 человек - жители Донецкой и Луганской областей соответственно.
  • Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.

Украинская правда
Темы: ЦИКвыборы президента 2019
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