У Зеленского готовы обжаловать выборы

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского готовы к обжалованию результатов первого тура президентских выборов, но надеются, что прибегать к этому не придется.

Об этом на пресс-конференции заявил руководитель предвыборного штаба Владимира Зеленского Иван Баканов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Конечно же, мы готовы обжаловать результаты выборов. У нас есть для этого прекрасная команда, которая уже участвовала в обжаловании результатов выборов в 2004 году, мы умеем это делать", - заявил он.

"Социология на сегодняшний день такая, что если мы не выйдем во второй тур, то, по нашему мнению, это будет свидетельствовать о масштабных фальсификациях, но мы надеемся, что такого не будет", - добавил Баканов.

Вместе с тем он выразил надежду, что уровень общества вырос и массовых фальсификаций не будет.

"Но манипуляции, конечно же, ожидаются. Это очереди на избирательных участках, те фейки, которые запускаются, например, о присутствии военкомов на избирательных участках", - подытожил Баканов.

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