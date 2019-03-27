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Суд отменил запрет на сериал "Сваты"

Среда, 27 марта 2019, 12:34
Суд отменил запрет на сериал Сваты

Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериал "Сваты".

Об этом 27 марта сообщает пресс-служба суда.

Таким образом, суд удовлетворил иск ООО "Телерадиокомпания студия 1+1" и ООО "Киноквартал".

"Суд признал противоправными действия Службы безопасности по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации Федору Добронравову и признал противоправным и отменил соответствующее постановление СБУ", - говорится в постановлении.

Также суд признал противоправными действия СБУ относительно обращения в Министерство культуры о внесении Добронравова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Суд признал противоправным и отменил приказ Минкульта и приказ Государственного агентства по вопросам кино об "аннулировании государственных удостоверений на право распространения и демонстрации определенных фильмов" с участием актера.

В суде утверждают, что проанализировали содержание справки, подготовленной в СБУ, и установили, что она "была составлена ​​с нарушением нормативных требований и при отсутствии надлежащих обоснований".

Таким образом, все решения, принятые на основании указанной справки, суд признал необоснованными, противоправными и отменил их.

Отметим, что решение о запрете проката "Сватов", принималось на основании решения Минкульта, которое опиралось на справку СБУ, но после постановления суда запрет на трансляцию сериала отменен.

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Напомним:

  • 29 ноября 2017 года Госкино отменило регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны "Сватов".
  • 22 ноября 2017 года пресс-секретарь СБУ сообщила, что Служба безопасности приняла решение запретить въезд на 3 года российскому актеру Федору Добронравову. Он публично поддерживает аннексию Крыма и посещал оккупированный полуостров.
  • Съемками телевизионного сериала "Сваты" занималась студия "Квартал 95". Один из основателей студии кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Украинская правда

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Темы: судтелевидениеЗеленский
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